Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, ilçede yapımı devam eden Nero Hayvan Bakımevi alanında incelemelerde bulundu.
Bakımevinin kurulacağı bölgede incelemelerde bulunan Kurdoğlu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kurdoğlu, tesisin en kısa sürede tamamlanarak sokak hayvanlarına hizmet vereceğini kaydetti.
Başkan Kurdoğlu'ndan zabıta personeline kutlama
Öte yandan, Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürü Turgay Lakerta ve personelle bir araya geldi.
Kurdoğlu, gece gündüz demeden vatandaşa hizmet veren zabıtaları tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 15:15 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Arhavi'de Nero Hayvan Bakımevi inşaatı devam ediyor - Son Dakika