Arhavi'de pazar yerinden sonra festival çadırı da çatıda biriken kar nedeniyle çöktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arhavi'de pazar yerinden sonra festival çadırı da çatıda biriken kar nedeniyle çöktü - Son Dakika

Arhavi'de pazar yerinden sonra festival çadırı da çatıda biriken kar nedeniyle çöktü

6 saat önce

Artvin'in Arhavi ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle çatısında biriken kar nedeniyle ilçe merkezindeki pazar yerinin ardından yine ilçe merkezi sahil yolu üzerindeki festival çadırı da çatısında biriken kara dayanamayarak çöktü.

Arhavi'de pazar yerinden sonra festival çadırı da çatıda biriken kar nedeniyle çöktü, System.String[]

Artvin'in Arhavi ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle çatısında biriken kar nedeniyle ilçe merkezindeki pazar yerinin ardından yine ilçe merkezi sahil yolu üzerindeki festival çadırı da çatısında biriken kara dayanamayarak çöktü. Çökme nedeniyle olayda can kaybı ve herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, maddi hasar oluştu. - ARTVİN

Artvin, Arhavi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:36 Kaynak: İHA
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