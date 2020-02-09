Arhavi'de pazar yerinin çatısı kardan çöktü: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arhavi'de pazar yerinin çatısı kardan çöktü: 1 yaralı - Son Dakika

Arhavi'de pazar yerinin çatısı kardan çöktü: 1 yaralı

6 saat önce

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde pazar yerinin çatısı, üzerinde biriken karı taşımayınca çöktü.

Arhavi'de pazar yerinin çatısı kardan çöktü: 1 yaralı, System.String[]

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde pazar yerinin çatısı, üzerinde biriken karı taşımayınca çöktü. Olayda 1 kişi yaralandı.

İlçede belediyeye ait olan kapalı pazar yerinin çatısı, aşırı kar yağışı nedeniyle çöktü. Kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu ilçede çöken çatının altında kalan Recep Şahin (60) yaralandı. Bazı araçlar da zarar gördü. Esnaf tarafından enkaz altından çıkarılan Şahin, Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Recep Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Bu arada ilçe merkezindeki 2 bin metrekarelik Arhavi Gösteri Merkezi Çadırı da üzerine biriken karla birlikte çöktü. Olay da ölen ya da yaralanan olmadı.


Recep Şahin, Arhavi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uludağ'da tatilciler karlar altında kalan araçlarını böyle aradı
Son dakika: Eğitime kar engeli! Van'dan sonra Trabzon ve Rize'de de okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi 24 ilde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı
19:16 Saba Tümer'den çok konuşulacak açıklama: David Beckham'la aynı yatakta yattım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 21:26:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arhavi'de pazar yerinin çatısı kardan çöktü: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]