Arhavi'de temizlik çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Artvin'in Arhavi ilçesinde, Kapisre Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda iş yeri ve evin zarar gördüğü selin ardından temizlik çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, 22 Temmuz'da yaşanan sel sonrası Türkiye'nin farklı illerinden bölgeye çok sayıda yardım ekibi geldiğini hatırlatarak, yapılan mücadelede kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

İlçedeki Boğaziçi Mahallesi'nin selden en fazla etkilenen yer olduğunu belirten Kurdoğlu, "Yaklaşık 5 bin insanımızın yaşadığı bölgede 300'ün üzerinde konut su altında kaldı. Bölgede bugün itibarıyla cadde ve sokaklarımızda rüsubat temizleme işlemi bitmek üzere. Bir gün sonra sanıyorum tüm rüsubat temizleme işlemleri biter." dedi.

Sel sonrası ilçede 36 saat su kesintisi yaşandığını anımsatan Kurdoğlu, su şebekesindeki tahribatın giderilmesiyle tüm ilçeye su verdiklerini kaydetti.

Kurdoğlu, "İller Bankasına, karayollarına, DSİ yetkililerine, jandarma ve polisimize, herkese şükran borçluyum. Belediyeler ile devlet bir araya geldi. Ele ele verdik ve bir hafta içerisinde Arhavi'yi ayağa kaldırdık. Allah bir daha böyle afet yaşatmasın." ifadesini kullandı.