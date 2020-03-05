Arhavi'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Arhavi'deki orman yangını kontrol altına alındı

6 saat önce

Artvin'in Arhavi ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı.

Arhavi'deki orman yangını kontrol altına alındı, System.String[]

Artvin'in Arhavi ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı.

Artvin'in Arhavi ilçesi Hacılar Mahallesi Ciha bölgesinde bulunan yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Arhavi Belediyesi, Hopa Belediyesi, Hopa Arama Kurtarma ve ilce Orman Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. 8 hektarlık alanda etkili olan yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

(İHA)

Hacılar, Artvin, Arhavi, Hopa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:30 Kaynak: İHA
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