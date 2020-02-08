Arhavi Voleybol: 3-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Arhavi Voleybol: 3-1 - Son Dakika Spor

Arhavi Voleybol: 3-1

6 saat önce

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Arzu Emiroğlu (xx), Eyüp Kayışoğlu (xx)ARKASSPOR: Matic (xx), Muhammet (xx), Mirza (xx), Mustafa Cengiz (xx), Yiğit (xxx), Burak Çevik (xxx), Bravo (xx), Caner (xx), Efe (xx), Burak Güngör (xx), Blankenau (xx), Adis (xxx), Mustafa Koç (xx)ARHAVİ VOLEYBOL: Umut...

Arhavi Voleybol: 3-1, System.String[]

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Arzu Emiroğlu (xx), Eyüp Kayışoğlu (xx)

ARKASSPOR: Matic (xx), Muhammet (xx), Mirza (xx), Mustafa Cengiz (xx), Yiğit (xxx), Burak Çevik (xxx), Bravo (xx), Caner (xx), Efe (xx), Burak Güngör (xx), Blankenau (xx), Adis (xxx), Mustafa Koç (xx)

ARHAVİ VOLEYBOL: Umut (xx), Berk (xxx), Anıl (xx), Fatih (xx), Hamdi (xx), Alper (xx), Salih (xx), Tolga (x)

SETLER: 25-16, 25-15, 20-25, 25-10

SÜRE: 89 dakika (22, 22, 26, 19)

AXA Sigorta Efeler Ligi 17'nci hafta mücadelesinde Arkasspor evinde Arhavi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-16, 25-15, 20-25 ve 25-10'luk skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Arkasspor, üst üste 3'üncü, toplamda 12'nci galibiyetini alıp 38 puana ulaşırken, son sıradaki Artvin temsilcisi 15'inci yenilgiyle 7 puanda kaldı.


- İzmir
Mustafa Kemal Atatürk, voleybol, Arhavi, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:45 Kaynak: DHA
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