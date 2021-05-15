Arı Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Arı Sokması Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Arı sokması alerjisi dikkat edilmesi gereken, her yaş grubunda oluşabilen bir alerjidir. Arı sokmasından sonra vücutta çıkan belirtilere bakarak tedavi olmak için doktora gidilmesi gerekir.

Arı Sokması Alerjisi Nedir?

Arı sokması, zaman zaman alerjiye neden olan bir durumdur. İri olan arıların sokması daha tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Arı sokmasının ardından sokulan yerde şişlik, kızarıklık ve kaşıntı meydana gelebilir. Ancak şişliğin kendiliğinden geçmediği ve büyüdüğü durumlarda alerji olduğu tespit edilir. Arı alerjisi bir kez yaşandıktan sonra diğer sokmalarda da tekrarlayan bir durumdur.

Arı Sokması Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Arı sokması alerjisi, arıların kişiyi sokmasından sonra meydana gelir. Arının iğnesiyle beraber vücuda giren etken maddeler alerjik reaksiyonlar oluşturabilir. Arıyla birlikte çeşitli böceklerde de ısırma ve sokma durumunda alerjiler oluşabilir.

Arı sokması alerjisi herhangi bir zaman diliminde meydana gelebilir. Arının iğnesiyle birlikte yer alan zehir kesesi patladığı zaman vücuda çeşitli maddeler girer. Bu maddelerden kaynaklanan zehirlenme durumu vücudun alerjik reaksiyon göstermesine neden olur. Hafif, orta ve şiddetli şekilde atlatılabilecek bu alerjinin belirtileri dikkate alınmalıdır.

Arı Sokması Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Arı Sokması Alerjisi Belirtileri

Arı sokması alerjiye neden olmadığı zamanlarda kısa süre içinde yarada iyileşme görülür. Ancak alerjiye neden olduğunda tehlikeli boyutlara ulaşabileceği için bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Arı sokmasının ilk belirtileri solunum sıkıntıları, mide bulantısı ve kusmadır.

Yaranın git gide şişmesi alerji olduğunun göstergesidir. Vücudun çeşitli bölümlerinde de şişlikler meydana gelebilir. Yüzün kızarması, deri kaşınması, boğaz ve dilin şişmesi arı alerjisinin belirtileri arasında yer alır. Nadiren de olsa arı sokmaları ölümle sonuçlanabileceği için bir uzmana mutlaka görünmek gerekir.

Arı Sokması Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Arı sokmasında alerji olduğu tespit edilmesine rağmen ciddi semptomları bulunmayan kişiler evde tedavi yapabilirler. Öncelikle arının iğnesinin vücuttan dikkatli bir şekilde çıkarılması gerekir. Ardından şişliğin büyümemesi için buz veya benzeri soğuk cisimler yaranın üstünde tutulmalıdır. Su ve sabunla temizlenebilen bu bölgeler alkol bazlı dezenfektanlarla da silinebilir.

Bilimsel olarak açıklanmasa da halk arasında arı alerjisine iyi gelen bazı maddeler kullanılır. Bunların başında bal ve sirke gelir. Bal, yaranın iyileşmesini hızlandırıcı etkilere sahiptir. Acıyı alarak kaşıntının engellenmesini sağlar. Sirke ise arının alerjiye neden olan zehrini etkisiz hale getirir. Balı yaranın üzerine sürerek, sirkeyi ise sirke dolu bir kapta yara olan yeri bekleterek kullanmak doğrudur.

Karbonat, sirke ve bal yerine kullanılabilecek bir alternatiftir. Yaranın kaşıntı, şişlik, kızarıklık gibi belirtilerini engeller. Su ve karbonat karışımını yaranın üzerinde 15 dakika bekletmek etkili sonuçlar alınmasına yardımcı olur. Ancak alerjik reaksiyonlar hafife alınmamalı, belirtilerin şiddetine göre bir doktora görünmelidir.

Arı Sokması Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Arı sokması durumunda doktora gidildiğinde gerekli alerjik testler yapılır. Kişinin solunum ve mide sorunları için uygun görülen ilaçlar damar yolu açılarak enjekte edilir. Semptomların hafifletilmesini sağlamak için oksijen uygulaması yapılabilmektedir.

Arı sokması bir kez alerjiye neden olduktan sonra tekrarlayabileceği için önlem amacıyla hastaya bir reçete verilir. Reçetede yer alan ilaçların sürekli olarak kişinin yanında taşıması istenir. Bu sayede arı sokması durumuyla yeniden karşılaşıldığı zaman semptomlar ilerlemeden tedaviye başlanabilir.