Arı araştırmaları için yarım milyon dolar bağış
1 saat önce
ABD'de bir üniversiteye arılar hakkında araştırma yapması için yarım milyon dolar hibe edildi.
ABD
'de bir üniversiteye arılar hakkında araştırma yapması için yarım milyon dolar hibe edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:45
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