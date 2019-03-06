Son Dakika Haberleri: Arı araştırmaları için yarım milyon dolar bağış

Arı araştırmaları için yarım milyon dolar bağış

1 saat önce

ABD'de bir üniversiteye arılar hakkında araştırma yapması için yarım milyon dolar hibe edildi.

Arı araştırmaları için yarım milyon dolar bağış, System.String[]
ABD'de bir üniversiteye arılar hakkında araştırma yapması için yarım milyon dolar hibe edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:45 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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