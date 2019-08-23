Son Dakika Haberleri: Arı, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Arı, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti

1 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Arı, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.


Nevşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte hayata geçirilecek çeşitli projelere ilişkin Ankara'da temaslarını sürdüren Başkan Arı'nın, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nu makamında ziyaret ettiği bildirildi.


Görüşmede, Arı tarafından Kasapoğlu'na belediye olarak yürüttükleri projelere ilişkin bilgi aktarıldığı kaydedildi.


Nevşehir'i sporda marka bir şehir haline getirmek istediklerini belirterek bu konuda verdiği destekten dolayı Kasapoğlu'na teşekkür eden Arı, yatırımlar konusunda destek isteyerek, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şehrimizin hak ettiği hizmetleri alarak marka bir şehir kimliğine bürünmesi için gayret gösteriyoruz. Birçok alanda olduğu gibi sporda da ilimize önemli yatırımlar kazandırma hedefindeyiz. Hazırladığımız projelerimiz yakında hayata geçmeye başlıyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Arı ziyaretin anısına Kasapoğlu'na çini tabak hediye etti.

Mehmet Kasapoğlu, Rasim Arı, Nevşehir, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 34 kişi hakkında gözaltı kararı
Konut kredisinde faizler 1 yılın en düşük seviyesine geriledi Babacan hakkında "FETÖ" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan isim yeni görev aldı Bakanlık paha biçilemeyen Sümela hazinesinin peşinde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 12:12:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arı, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]