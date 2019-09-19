Arı görünce panikleyen tır sürücüsü kaza yaptı
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, içeri giren arıyı çıkarmaya çalışan sürücünün kontrolünü kaybettiği TIR istinat duvarına çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:11 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, içeri giren arıyı çıkarmaya çalışan sürücünün kontrolünü kaybettiği TIR istinat duvarına çarptı. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-İstanbul Karayolu Soğanlı Rampaları mevkiinde meydana geldi. Ayhan Karagöz yönetimindeki 41 RY 618 plakalı TIR'ın içine seyir halindeyken arı girdi. Arıyı görünce panikleyen Ayhan Karagöz, TIR'ın kontrolünü kaybetti. Yaklaşık 20 metre sonra istinat duvarına çarparak durabilen TIR'ın sürücüsü Ayhan Karagöz yaralandı. Sürücüler tarafından çıkarılan Ayhan Karagöz, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayhan Karagöz'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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