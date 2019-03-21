Son Dakika Haberleri: Arı, "İmam Hatipliler Buluşması"Na Katıldı

Arı, "İmam Hatipliler Buluşması"Na Katıldı

1 saat önce

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, Alemdar İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen "İmam Hatipliler Buluşması"na katıldı.

Arı,
AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, Alemdar İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen "İmam Hatipliler Buluşması"na katıldı.


Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonundaki programda konuşan Arı, kendisi gibi imam hatip mezunlarıyla bir arada olmaktan heyecan duyduğunu belirtti.


İmam hatiplilerin harama tevessül etmeden millete hizmet ideali içinde bulunduğunu kaydeden Arı, "Ben de sizlerin okuduğunuz okulda, oturduğunuz sıralarda bulundum. Biz sıfır tolerans ile hayattayız. Boğazımızdan haram lokma geçmedi, inşallah geçmeyecek de. Biz, FETÖ terör örgütünü yerin dibine batırmış bir nesiliz. İnşallah her türlü çetelere de kök söktüreceğiz. Adaylığım açıklandığı günden beri bir çok toplantıya iştirak ettim ancak bugünkü kadar heyecan duymadım." dedi.


Programda, dernek başkanı Fatih Yakut tarafından Arı'ya teşekkür plaketi takdim edildi.


Etkinliğe AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir İmam Hatip Lisesi mezunları ve davetliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:52 Kaynak: AA

Rasim Arı, AK Parti, Nevşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, "Erdoğan İsterse Görevi Bırakır mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi Taha Kargo Konkordato Sürecinden Çıktı Son Dakika! Yunanistan'dan Ezber Bozan Açıklama: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de Hakları Var ABD'li Yetkili Wheelbarger: F-35 Teslimatı Yakında Askıya Alınabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 11:41:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arı, "İmam Hatipliler Buluşması"Na Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]