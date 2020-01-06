Ari işletme sertifikası alan firma sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ari işletme sertifikası alan firma sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Ari işletme sertifikası alan firma sayısı 3'e yükseldi

6 saat önce

Samsun'da ari işletme sertifikası alan firma sayısı 3'e yükseldi.

Ari işletme sertifikası alan firma sayısı 3'e yükseldi, System.String[]

Samsun'da ari işletme sertifikası alan firma sayısı 3'e yükseldi.


Türkiye'de görülen sığır tüberkülozu ve sığır brucellozu hastalıkları ile etkin mücadele edilebilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla Hastalıktan Ari İşletmelerin Desteklenmesi Projesi uygulanıyor.


Proje, hayvan sağlığı yanında, kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi ile Türkiye'nin süt sektörünün AB'ye süt ve süt ürünleri ihracatı yapabilmesinin temelini oluşturuyor.


Hayvanları kayıt altına alınmış, asgari teknik, sağlık ve hijyenik şartları sağlanmış, tüberküloz ve brucelloz ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolleri sonucu bu hastalıkları taşımadıkları belirlenen hayvancılık işletmelerine "hastalıktan ari işletmeler" deniliyor. Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği gereğince ari işletme sertifikası alan süt sığırı işletmelerinde bulunan tüm sığırlara 2019 yılı için hayvan başına 450 TL destekleme ödemesi yapılıyor. İlave olarak onaylı süt çiftliklerine ise hayvan başına 100 TL destekleme ödemesi yapılıyor.


Bu kapsamda Samsun'da ari işletme sertifikası almış olan Bafra ve Atakum ilçelerinde 2 adet işletme bulunmaktayken; Çarşamba'da hayvancılık faaliyetinde bulunan 250 baş kapasiteli işletme de sertifika almaya hak kazandı. Böylece Samsun'da ari işletme sertifikası verilen işletme sayısı 3 oldu.


Proje ile tüm işletmelerin ari işletme statüsü alması hedefleniyor. - SAMSUN

Avrupa Birliği, Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:43 Kaynak: İHA
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