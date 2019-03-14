Son Dakika Haberleri: Arı Kovanı Çalan Şüpheli Tutuklandı

Arı Kovanı Çalan Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

ADIYAMAN'da, çiftçilere ait arı kovanlarını çalan H.B. jandarma tarafından yakalandı.

Arı Kovanı Çalan Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
ADIYAMAN'da, çiftçilere ait arı kovanlarını çalan H.B. jandarma tarafından yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.B. tutuklandı. 

Merkeze bağlı Zey köyünde yaşayan Y.S. kontrol etmeye gittiği 13 arı kovanını yerinde göremeyince durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yaptıkları incelemelerde kovanları H.B.'nin çaldığını belirledi. Jandarma Zey Köy'ü Kızılben Mezrası'nda yaptığı operasyon ile H.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise çalınan arı kovanları ele geçirildi. Arı kovanları sahibine teslim edilirken, H.B., ise İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:04 Kaynak: DHA

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