Arı kovanı hırsızı yakalandı - Son Dakika

Arı kovanı hırsızı yakalandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde açık araziden arı kovanlarını çalan hırsız yakalandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde açık araziden arı kovanlarını çalan hırsız yakalandı. Olay, Korkuteli ilçesi Küçükköy ve Güzle Mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ö.'ye ait 8 adet ve B.A.'ya ait 5 adet arı kovanının çalınması sonrasında harekete geçen Korkuteli 17. JASAT Timi ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede kamera kayıtları ve istihbarat çalışmaları yaptı. Çalışmalar sonunda arı kovanlarını 07 GS 263 plakalı araç ile O.A.K. isimli şahsın çaldığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli kovanlarla birlikte Akyar Mahallesi'nde gözaltına alındı. Arı kovanları jandarma ekiplerince sahiplerine teslim edilirken, şüpheli O.A.K. Korkuteli Adliyesine sevk edildi. - ANTALYA

Son Dakika

Liselerde yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş ve sınav süreciyle ilgili usul ve esaslar belli oldu

Son Dakika: Türkiye'de 15 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 297 kişi vefat 61 bin 400 yeni vaka tespit edildi

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Abdullah Avcı'ya ödenecek tazminat dudak uçuklattı

Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı

Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu

Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı