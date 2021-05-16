Arı kovanı yüklü kamyon uçuruma devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Arı kovanı yüklü kamyon uçuruma devrildi: 3 yaralı

16.05.2021 05:37

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yusuf Kar (45) idaresindeki 81 AL 887 plakalı arı kovanı yüklü kamyon, Balatlı köyü mevkisinde virajı alamayarak yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Arıların sahibi Yusuf Kar'a yardım için kamyona eşlik eden komşuları, durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ile AFAD ve Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, araçtaki Yusuf Kar, Emre Kar (22) ve Ahmet Yanıcı'yı (50) bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar, Düzce Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yusuf Kar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Arı kovanı yüklü kamyon uçuruma devrildi: 3 yaralı
Arı kovanı yüklü kamyon uçuruma devrildi: 3 yaralı
Arı kovanı yüklü kamyon uçuruma devrildi: 3 yaralı
Arı kovanı yüklü kamyon uçuruma devrildi: 3 yaralı

Yusuf Kar, Akçakoca, Düzce, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arı kovanı yüklü kamyon uçuruma devrildi: 3 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe taraftarından yönetime büyük tepki! Ülker Stadyumu'na çıkarma yapıp pankart astılar Fenerbahçe taraftarından yönetime büyük tepki! Ülker Stadyumu'na çıkarma yapıp pankart astılar Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı Şampiyon Beşiktaş'tan, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gönderme: Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler Şampiyon Beşiktaş'tan, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gönderme: Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Vali Yerlikaya ile görüşen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı uyardı: Sakın kapıları zorlamayın, yaptırımları ağır olacak Vali Yerlikaya ile görüşen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı uyardı: Sakın kapıları zorlamayın, yaptırımları ağır olacak AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı

Son Dakika Haberleri
13:00 İsrail saldırmaya devam ediyor! Bölgeden gelen görüntüler tüyler ürpertti
12:48 Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak
12:28 Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!
11:46 Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun
11:41 Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç için uzmanlar uyarıyor: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı
11:37 Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum
11:01 Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi!
10:40 Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin
10:36 Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı
10:31 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek
Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor         
01:06
Şampiyonluk kutlaması kazayla sonuçlandı: 5 yaralı Şampiyonluk kutlaması kazayla sonuçlandı: 5 yaralı         
00:05
Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti         
23:49
Emre Akbaba'ya tepkiler çığ gibi! Şampiyonluk maçındaki performansı gündeme oturdu Emre Akbaba'ya tepkiler çığ gibi! Şampiyonluk maçındaki performansı gündeme oturdu         
21:38
Süper Lig'de tarihi sezonun şampiyonu Beşiktaş Süper Lig'de tarihi sezonun şampiyonu Beşiktaş         
19:17
Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu         
18:15
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı         
17:15
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek         
16:07
Traktör kazasında ölen 4 kişinin piknikteki son görüntüleri ortaya çıktı Traktör kazasında ölen 4 kişinin piknikteki son görüntüleri ortaya çıktı         
14:58
İsrail'in Gazze'deki zulmüne Avrupa'dan destek üstüne destek! Avusturya'nın ardından Çekya da bayrak çekti İsrail'in Gazze'deki zulmüne Avrupa'dan destek üstüne destek! Avusturya'nın ardından Çekya da bayrak çekti         
14:10
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun         
11:47
Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum         
11:37
Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı! Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı!         
10:57
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi         
02:31
Davutoğlu'ndan kendisine Davutoğlu'ndan kendisine "hain" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Konuşmak için aracıya ihtiyacımız yok         
01:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2021 05:57:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arı kovanı yüklü kamyon uçuruma devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement