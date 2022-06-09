Arı kovanı yüklü kamyonet alev alev yandı, arılar son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Arı kovanı yüklü kamyonet alev alev yandı, arılar son anda kurtarıldı

09.06.2022 09:48

Arı kovanı yüklü kamyonet alev alev yandı, arılar son anda kurtarıldı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde arı kovanı yüklü bir kamyonet alev alev yandı.

Arı kovanı yüklü kamyonet alev alev yandı, arılar son anda kurtarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde arı kovanı yüklü bir kamyonet alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangından arılar son anda kurtarıldı.

Yangın, Hamidiye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir A. yönetimindeki 42 ALP 068 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, bir anda yanmaya başladı. Aracının yandığını fark eden sürücü, kamyoneti durdurarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, kamyoneti saran alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Bu sırada da kamyonetteki arı kovanları tek tek araçtan çıkarıldı. Yangın, ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında arı kovanlarına zarar gelmediği öğrenilirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Arı kovanı yüklü kamyonet alev alev yandı, arılar son anda kurtarıldı
Arı kovanı yüklü kamyonet alev alev yandı, arılar son anda kurtarıldı
Arı kovanı yüklü kamyonet alev alev yandı, arılar son anda kurtarıldı
Arı kovanı yüklü kamyonet alev alev yandı, arılar son anda kurtarıldı
Arı kovanı yüklü kamyonet alev alev yandı, arılar son anda kurtarıldı
Arı kovanı yüklü kamyonet alev alev yandı, arılar son anda kurtarıldı
Arı kovanı yüklü kamyonet alev alev yandı, arılar son anda kurtarıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arı kovanı yüklü kamyonet alev alev yandı, arılar son anda kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arı kovanı yüklü kamyonet alev alev yandı, arılar son anda kurtarıldı - Son Dakika
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