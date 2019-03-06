Arı Kovanı Yüklü Kamyonet Derildi, Binlerce Arı İlçede Paniğe Yol Açtı
47 dakika önce
BURSA'nın İznik ilçesinde virajlı yolda kontroldan çıkan arı kovanları yüklü kamyon devrildi.
BURSA'nın İznik
ilçesinde virajlı yolda kontroldan çıkan arı kovanları yüklü kamyon devrildi. Binlerce arının kovandan çıkması ilçede paniğe yol açarken, vatandaşlar arıların saldırmasından dolayı kamyonette bulunan yaralılara müdahale etmekte güçlük çekti.12 kişi arı sokması sonucu yaralanırken, ilçede de endişe yaşandı.
Olay, akşam saatlerinde İznik- Orhaniye
Mahallesi girişinde meydana geldi. İznik'ten Orhaniye Mahallesine seyir halinde olan Hüseyin Bilgin
yönetimindeki 41 E 2108 plakalı arı kovanları yüklü kamyonet, aşırı yükten dolayı virajı alamayan devrildi. Sürücü Bilgin ile yanında bulunan Abdullah Sarli (34) ağır yaralandı. Kamyonette yüklü olan binlerce arı kovanlardan çıkarak yaralılara müdahale etmek isteyen vatandaşları tedirgin etti. Binlerce arının kovandan çıkması ile çevredekiler yaralılara müdahale edoemezken, ilçeye yayılan arılar peniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde 12 kişi arı sokması ile yaralanırken, etrafa saçılan arı kovanları İznik Arıcılar Birliği'ne bağlı 10 kişilik özel kıyafetli ekip tarafından toplandı. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:19 Kaynak: DHA
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