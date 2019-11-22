Son Dakika Haberleri: Arı kovanı yüklü kamyonetle tır çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Arı kovanı yüklü kamyonetle tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Arı kovanı yüklü kamyonetle tır çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile arı kovanı yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, yola saçılan arı kovanları özel kıyafetli görevlilerce kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile arı kovanı yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, yola saçılan arı kovanları özel kıyafetli görevlilerce kaldırıldı.

Recep Güvercin idaresindeki 49 DD 255 plakalı tır, Siverek - Şanlıurfa kara yolunun 7'nci kilometresinde Mehmet Erdem yönetimindeki arı kovanı taşıyan 27 BYT 45 plakalı kamyonet çarpıştı.

Devrilen kamyonet sürücüsü Erdem, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, arı dolu kovanlar çevreye dağıldı.

Kaza sonrası olay yerine gelen Siverek - Viranşehir Bal Üreticileri Birliği Başkanı Sinan Uçar durumu bölgedeki arıcılara bildirdi. Bölgeye gelen uzman ekibin üyeleri giydikleri arıcı maskeli kıyafetle kamyonetteki kovanları başka bir araca nakletti.

Arıcının Van'dan yüklediği kovanları Gaziantep'e götürdüğü sırada kaza yaptığını belirten Uçar, "Durumu haber alır almaz arıların insanlara zarar vermemesi için seferber olduk." dedi.

Arı kovanı yüklü kamyonetle tır çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:09 Kaynak: AA
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