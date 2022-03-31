Arı kovanı yüklü pikap takla attı, arılar yola saçıldı - Son Dakika
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Arı kovanı yüklü pikap takla attı, arılar yola saçıldı

31.03.2022 09:59

Arı kovanı yüklü pikap takla attı, arılar yola saçıldı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arı kovanları yüklü pikap takla attı, arılar yola saçıldı.

Arı kovanı yüklü pikap takla attı, arılar yola saçıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arı kovanları yüklü pikap takla attı, arılar yola saçıldı.

Kaza gece geç saatlerinde Siverek- Viranşehir karayolu 30'uncu kilometresi, Çiftçiler Kırsal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Viranşehir istikametinden Siverek'e doğru seyir halinde bulunan sürücüsü öğrenilemeyen 52 ACD 275 plakalı arı kovanı yüklü pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonucu pikap kasasında bulunan arı kovanları, arılarla birlikte yola saçıldı. Kazada şans eseri ölü ve yaralı olmazken, çok sayıda arı telef oldu.

Kaza sonrası Siverek-Viranşehir karayolu ulaşım bir süreliğine kapandı. Jandarma kara yolunda güvenlik önlemleri alarak, ulaşımı alternatif başka bir yoldan sağlamaya çalıştı.

Arıların ve pikabın yoldan kaldırılması sonrası, karayolunda ulaşım tekrardan sağlandı.

Arı kovanı yüklü pikap takla attı, arılar yola saçıldı
Arı kovanı yüklü pikap takla attı, arılar yola saçıldı
Arı kovanı yüklü pikap takla attı, arılar yola saçıldı
Arı kovanı yüklü pikap takla attı, arılar yola saçıldı
Arı kovanı yüklü pikap takla attı, arılar yola saçıldı
Arı kovanı yüklü pikap takla attı, arılar yola saçıldı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arı kovanı yüklü pikap takla attı, arılar yola saçıldı - Son Dakika


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