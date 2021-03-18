Arı kovanları ve ormanları yaktığı gerekçesiyle ceza gelen vatandaş, intihar için ağaca çıktı - Son Dakika

Arı kovanları ve ormanları yaktığı gerekçesiyle ceza gelen vatandaş, intihar için ağaca çıktı

18.03.2021 23:34

Arı kovanları ve ormanları yaktığı gerekçesiyle ceza gelen vatandaş, intihar için ağaca çıktı Ormandan 60 bin lira para cezası gelen vatandaş, intihar girişiminde bulundu Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Orman Yangınına ve Arı Kovanlarını Yakılmasına Sebep...

Arı kovanları ve ormanları yaktığı gerekçesiyle ceza gelen vatandaş, intihar için ağaca çıktı

Ormandan 60 bin lira para cezası gelen vatandaş, intihar girişiminde bulundu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Orman Yangınına ve Arı Kovanlarını Yakılmasına Sebep Olduğu" gerekçesiyle bir kişiye 60 bin lira idari para cezası kesti. Tebligat ile birlikte Tosya Orman İşletme Müdürlüğüne gelen şahıs, söğüt ağacına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Tosya ilçesi Kilkuyu köyünde geçtiğimiz hafta Enver Yaman'a ait arılıkta yangın çıktı. Çıkan yangında 60 arı kovanı yandı. Arılıkta çıkan yangın ormanlık alana da sıçradı. Tosya Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerle ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tutanak tuttu. Bir hafta sonra tutulan tutanak Tosya'da Kilkuyu köyünde ikamet eden Enver Yaman'a tebliğ edildi. Tutanakta "Orman Yangınına ve Arı Kovanlarını Yakılmasına Sebep Olduğu" gerekçesiyle 60 bin TL idari para cezasının uygulandığı belirtildi. Bunun üzerine Enver Yaman, gelen tebligat sonrasında avukatına giderek idari para cezasının iptali doğrultusunda itiraz talebinde bulundu. Daha sonra Tosya Orman İşletme Müdürlüğüne giden Enver Yaman, yangın hakkında ve sonrasında gelişen olaylarla ilgili yetkilerle görüşerek olayı anlattı. Gerekli cevap alamadığı yönünde iddiada bulunan Enver Yaman, sinir krizi geçirerek Tosya Orman İşletme Müdürlüğü yanında bulanan söğüt ağacına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile ambulans sevk edildi. Emniyet güçlerinin ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü personelinin ikna çabaları sonrasında gerekli yardım yapılacağı sözü üzerine intihar girişiminden vazgeçen Enver Yaman, itfaiye ekiplerinin kurduğu merdivenden inerek, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Gazetecilerin neden intihar girişiminde bulunduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Enver Yaman, "Ben PKK'lı mıyım ki ormanı yakayım. Yazık değil mi bana 60 tane arı kovanım yanmış. Üstüne birde böyle idari para cezası yazılınca ne yapacağımı şaşırdım. Ben derdimi kime anlatayım" yönünde sitemde bulundu.

Arı kovanları ve ormanları yaktığı gerekçesiyle ceza gelen vatandaş, intihar için ağaca çıktı
Arı kovanları ve ormanları yaktığı gerekçesiyle ceza gelen vatandaş, intihar için ağaca çıktı
Arı kovanları ve ormanları yaktığı gerekçesiyle ceza gelen vatandaş, intihar için ağaca çıktı
Arı kovanları ve ormanları yaktığı gerekçesiyle ceza gelen vatandaş, intihar için ağaca çıktı

Orman İşletme Müdürlüğü, Para Cezası, İntihar, Tosya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arı kovanları ve ormanları yaktığı gerekçesiyle ceza gelen vatandaş, intihar için ağaca çıktı - Son Dakika


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