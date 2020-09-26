'Arı kovanlarımı kasıtlı yaktılar' - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde arıcılık yapan Hasan Hüseyin Durukan'ın(64), arı kovanları henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yandı. Kovanlarının daha önce yakıldığını söyleyen Durukan, "İlk arılarımı yaktıklarında 50 kovan arıdan 17 kovan arım kaldı. Şimdi de ikinci kez arılarımı yaktılar 3 kovan arım kaldı" dedi.

Hayrabolu'nun kırsal Şalgamlı Mahallesi Bağlar mevkisinde aileden miras kalan 5 dönümlük tarlanın bir kısmında geçimini sağlamak için yaklaşık 10 yıldan bu yana arıcılık yapan 3 çocuk babası Hasan Hüseyin Durukan'a ait arı kovanları bugün henüz belirlenemeyen nedenle yandı. Tarlada görenlerin haber vermesiyle olay yerine giden Durukan'ın müdahalesinin yetersiz kaldığı yangını, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.

'KASITLI YAKILDI'Durukan, yangında 17 kovanından sadece 3 tanesinin kaldığını ve geçim kaynağı olan milyonlarca arısının yandığını belirterek, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını iddia etti.Daha önce de aynı yerde kovanlarının yakıldığını ve geçim kaynağının yok edildiğini öne süren Durukan, "Daha önce 50 kovan arım vardı. İlk arılarımı yaktıklarında 50 kovan arıdan 17 kovan arım kaldı. Şimdi de ikinci kez arılarımı yaktılar 3 kovan arım kaldı. Çok yazıktır, insafsızlar milyonlarca arımı yaktılar. Bu arıları yakınca bir kazanç mı sağlıyorlar. Bu arıların ne zararı var yakanlara. Hiç Allah'tan korkmuyorlar. Arı yakmak ne demek, dünyanın sonu demek. Arıyı yok etmek varlığı yok etmektir. Yazıklar olsun. Benim tek geçim kaynağım arılarımdı, koah hastası olduğum için başka iş yapamıyorum. Geçimimi sağlamak için bu arılara bakıyordum. Ama milyonlarca arımı yaktılar. Çok üzülüyorum. Canımı yaktılar" dedi.Arılarını yakan kişilerin bulunmasını isteyen Hasan Hüseyin Durukan, "Ben buradan yetkililere, ilgililere seslenmek istiyorum. Ben yandım, her şeyim yandı. Bunları yakanlara bir tedbir alsın yetkililer. Yakanlar yakalansın. Ne kadar önlem alsam yine ikinci kez milyonlarca arımı, canlarımı yaktılar. Milyonlarca arımdan bana bu yanmış kovanlarımın çerçeveleri, demirleri hatıra kaldı. Çok canım yanıyor, içim yanıyor" dedi.

Durukan, jandarmaya konu hakkında şikayette bulunacağını söyledi.