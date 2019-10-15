Arı kovanlarında ele geçirilen 152 kilo eroinle ilgili 4 kişi adliyede (2)
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4'Ü DE TUTUKLANDIMuğla'da, TIR dorsesindeki arı kovanlarında ele geçirilen 152 kilo eroin ile ilgili gözaltına alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen C.B., T.E., F.G. ve S.S. tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:19 Kaynak: DHA
4'Ü DE TUTUKLANDI
Muğla'da, TIR dorsesindeki arı kovanlarında ele geçirilen 152 kilo eroin ile ilgili gözaltına alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen C.B., T.E., F.G. ve S.S. tutuklandı.
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