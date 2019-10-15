Son Dakika Haberleri: Arı kovanlarında ele geçirilen 152 kilo eroinle ilgili 4 kişi adliyede (2)
Son Dakika Güncel Arı kovanlarında ele geçirilen 152 kilo eroinle ilgili 4 kişi adliyede (2)

Arı kovanlarında ele geçirilen 152 kilo eroinle ilgili 4 kişi adliyede (2)

1 saat önce

4'Ü DE TUTUKLANDIMuğla'da, TIR dorsesindeki arı kovanlarında ele geçirilen 152 kilo eroin ile ilgili gözaltına alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen C.B., T.E., F.G. ve S.S. tutuklandı.

Arı kovanlarında ele geçirilen 152 kilo eroinle ilgili 4 kişi adliyede (2), System.String[]

4'Ü DE TUTUKLANDI

Muğla'da, TIR dorsesindeki arı kovanlarında ele geçirilen 152 kilo eroin ile ilgili gözaltına alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen C.B., T.E., F.G. ve S.S. tutuklandı.


Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:19 Kaynak: DHA
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