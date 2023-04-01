Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotokapanla görüntülendi - Son Dakika
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Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotokapanla görüntülendi

01.04.2023 18:36
Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotokapanla görüntülendi

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, arı kovanlarını parçalayıp bal yiyen ayı, fotokapanla görüntülendi.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, arı kovanlarını parçalayıp bal yiyen ayı, fotokapanla görüntülendi.

Erdek ilçesi Ormanlı Mahallesi Şelale mevkisine dün gece saatlerinde gelen ayı, buradaki arı kovanlarını parçalayıp, içindeki balı yedi. Ayının arı kovanlarını parçaladığı anlar ise fotokapanla görüntülendi. Mahallede ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını belirten Ormanlı Mahallesi Muhtarı Sezgin Birol, "Ayının köyümüzde görülmesi halkımıza büyük panik yaşattı. Fotokapanda görüldüğü gibi ayı bal kovanlarını parçalayarak şelale mevkiinden uzaklaşıyor. Böyle bir olay Kapıdağ'da ilk kez yaşandı, durumu İlçe Tarım Müdürlüğüne ve jandarma ekiplerine bildirdik" dedi.


Kaynak: DHA
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Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotokapanla görüntülendi Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotokapanla görüntülendi TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 Artvin Hopaspor : 1 TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 Artvin Hopaspor : 1

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