Arı kovanlarının bulunduğu alanda yangın çıktı, yüzlerce arı telef oldu
1 saat önce
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kozlu köyünde bir vatandaşa ait arı kovanlarının bulunduğu alanda yangın çıktı.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:31 Kaynak: İHA
'ın Gercüş
ilçesine bağlı Kozlu
köyünde bir vatandaşa ait arı kovanlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Olayda yüzlerce arı telef oldu.
Edinen bilgilere göre Gercüş ilçesine bağlı Kozlu köyünde arı kovanlarının bulunduğu alanda henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bölgede bulunan arı kovanları zarar gördü.
Arılarının telef olduğunu belirten 4 çocuk babası Vasfi Yalçın, zararının büyük olduğunu ifade etti. Kovanlarının hemen hepsinin zarar gördüğünü anlatan Yalçın, "Bundan yaklaşık 1 sene öncede arılarım sağanak yağış nedeniyle telef olmuştu ve çoğu yere gitmeme ve bildirmeme rağmen bir yerden yardım alamadım. Zararım büyük bu konuda bu sefer olsa da yetkililerden yardımcı olmasını istiyorum" dedi.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - BATMAN
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