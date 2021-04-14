Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı

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Geçtiğimiz sezonda balların iyi para kazandırması arıcıları sevindirirken, arılara olan itibarı da artırdı. 66 yaşındaki Ragıp Sarıcalı evindeki fazla halıları getirip arı kovanlarının önüne serdi.

"15 LİRAYA 20 LİRAYA BAL OLMAZ"

Arı kovanlarının önüne serdiği halılarla arıların itibar kazandığını söyleyen Ragıp Sarıçalı, "15 yıldan beri arıcılık yapıyorum. Köyde altımıza kıl çul bulamazken arılar itibar görsün diye kovanların önüne halı serdik. İyi mal iyi para yapsın diye hijyenik ortamda ballarımızı çıkarabilmek için arılarımızın önüne halı serdik. Sezon çok güzel geçek. Arılar çok güzel çalışıyor. Geçtiğimiz sezonda bal iyi para yaptı. Daha iyi ürün alabilmek için arılarımızın önüne halı serdik. Temiz hijyenik ortamda bal üretebilmek için çalışıyoruz. İyi mal iyi para. Şunu söylemek istiyorum. 15 liraya 20 liraya bal olmaz. Böyle satan kişilerden bal almamanızı rica ediyorum. Şu anda bal iyi para yaptığı için arılara itibar ediyoruz" dedi.

"ARILARA GÖSTERİLEN İTİBARIN GÖSTERGESİ"

Balın iyi para yapmasının arıya olan itibarı artırdığını söyleyen 60 yaşındaki Ramazan Salı da, "Ragıp arkadaşımız da arıların önüne halı serdi. Bu da arılara gösterilen itibarın göstergesi. İnşallah iyi bir sezon bekliyoruz" dedi.