ARI KOVANLARININ YAKILMAK İSTENDİĞİ İDDİASI - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde arıcılık yapan Hüseyin Çil, arı kovanlarının kimliği belirsiz kişi tarafından yakılmak istendiğini iddia etti. Hüseyin Çil'in "Molotof atmış bizim arı kovanına" iddiasında bulunduğu olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Sarılar Mahallesi Kır mevkiinde arıcılık yapan Hüseyin Çil'e ait arı kovanlarına kimliği belirsiz kişi tarafından saldırı düzenlendi. Yanıcı bir maddeyle ahşap kovanların yakılmak istendiği olay sonrası çıkan küçük çaptaki yangın bölgede bulunan diğer arıcılar tarafından kovanlara ve arılara zarar gelmeden söndürüldü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaparken, yangına müdahale eden arıcılardan biri, kovanların yanına gelen kimliği belirsiz bir kişinin yangın çıkarmak isterken ateşin elinde parladığını ve hemen olay yerinden kaçtığını söyledi. Jandarma arı kovanlarına saldırı yapan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

'MOLOTOF ATMIŞLAR'

Saldırının önceki gün saat 22.00 sıralarında gerçekleştiğini belirten Hüseyin Çil, "Arıcı arkadaş aradı 'Hüseyin abi neredesin' dedi. Evde olduğumu söyleyince 'Senin arılıkta bir patlama oldu' dedi. Oğlanla arabaya bindik geldik, molotof atmış bizim arı kovanına. Arkadaşlar söndürürken biz de müdahale ettik. Ondan sonra jandarmayı aradık, jandarma olay yeri incelemeyi çağırdı. Olayla ilgili parmak izi, delildir diye inceleme yaptılar" dedi.

Kış aylarında evine 500 metre mesafede bulunan alanda 100 kovanı ile yasal bir şekilde arıcılık yaptığını söyleyen Çil, "Resmi olarak konaklamam var. Arı kovanlarım resmi olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Arıcılar Birliği'ne kayıtlı. Arılar müdahale olmadığı sürece kesinlikle saldırmaz. Müdahale olur, sopa vurursun, taş vurursun, kovanın kapağını gürültülü bir şekilde açarsın ancak o şekilde saldırır. Her canlı gibi kendini korumaya geçiyor arı da" diye konuştu.