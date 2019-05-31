Son Dakika Haberleri: ARI, Mağaza Açılışına Katıldı
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ARI, Mağaza Açılışına Katıldı

55 dakika önce

15 Temmuz Mahallesi'nde bir işyerinin açılışına katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, mağazayı gezerek esnaflara hayırlı ve bol kazançlar diledi.

ARI, Mağaza Açılışına Katıldı, System.String[]

Başkan Rasim Arı,Ender Tokdemir ve Hasan Alptekin isimli esnaflar tarafından 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesinde oluşturulan Evinsaray isimli mağazanın açılışına katıldı. Züccaciye, oyuncak, hırdavat, hediyelik eşya ve plastik gibi farklı ürünlerin satılacağı mağazayı gezen Arı, mağaza müşterileri ile de sohbet etti.

Arı, mağaza sahipleri Ender Tokdemir ve Hasan Alptekin'e hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:51 Kaynak: Bültenler
Rasim Arı, Güncel
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