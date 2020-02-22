Arı Maya kostümüyle snowbord yapıp, Davraz kayak merkezini tek başına tanıttı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Arı Maya kostümüyle snowbord yapıp, Davraz kayak merkezini tek başına tanıttı - Son Dakika Magazin

Arı Maya kostümüyle snowbord yapıp, Davraz kayak merkezini tek başına tanıttı

6 saat önce

Isparta'da Tenis ve Yüzme Antrenörlüğü yapan Sinan Gökbel, Akdeniz'in incisi Davraz Kayak Merkezi'nin tanıtımı için Arı Maya kostümünü giyip kayarak dikkatleri üzerine çekti.

Arı Maya kostümüyle snowbord yapıp, Davraz kayak merkezini tek başına tanıttı, System.String[]

Isparta'da Tenis ve Yüzme Antrenörlüğü yapan Sinan Gökbel, Akdeniz'in incisi Davraz Kayak Merkezi'nin tanıtımı için Arı Maya kostümünü giyip kayarak dikkatleri üzerine çekti. Arkadaşları Emrah Tuygun ve Uğur Akar'la birlikte Davraz Kayak Merkezinde buluşan Gökbel, arı maya kostümünü giyip snowboard yaparak görenleri hayran bıraktı. Arı Maya kostümü giyen Gökbel, karlı yamacın zirvesinden merkeze kadar indi.


Isparta Davraz Kayak Merkezi'nin tanıtımı için böyle bir çalışma düşündüklerini söyleyen Antrenör Sinan Gökbel, "Isparta Davraz Kayak merkezimizin tanıtımı için arkadaşlarım Emrah ve uğur ile birlikte aklıma arı maya kostümüyle snowboard yapmak geldik. Ben kayak yaparken onlar da beni çekti. Bizlere ilgi oldukça yoğun oldu. Herkes fotoğraf çektirmek istedi, bizimle. Sosyal medyada milyonlarca izlenme rekoru kırdık. Amaç Davraz kentimizi tanıtmak insanları kayağa heveslendirmek ve eğlendirmek. Senelerdir sporun içindeyim. Ispartamıza destek olmaya her zaman hazırız" dedi.


Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun kayağa olan düşkünlüklerini bildiğini ifade eden Gökbel, "Sayın Valimizden de bir randevu alıp önümüzdeki günlerde Bugs Bunny vb. kostümleri giyerek kayak şovu yapacağız" diye konuştu. - ISPARTA

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
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