Arı, "Nevşehir'i modern ve sağlam altyapıya kavuşturacağız" - Son Dakika

Arı, "Nevşehir'i modern ve sağlam altyapıya kavuşturacağız"

03.11.2020 13:50
Arı,

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, son dönemde içme suyu isale hatlarındaki eski asbestli borulardan kaynaklı arızalardan dolayı yaşanan su kesintilerine son vermek için ciddi bir altyapı yatırımı yaptıklarını söyledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, son dönemde içme suyu isale hatlarındaki eski asbestli borulardan kaynaklı arızalardan dolayı yaşanan su kesintilerine son vermek için ciddi bir altyapı yatırımı yaptıklarını söyledi. Görevdeki 3,5 yılının sonunda şehrin altyapı probleminin tamamen biteceğini vurgulayan Arı, "Bu şehrin hiçbir sokağında, hiçbir mahallesinde asbest boru Allah'ın izni ile bırakmayacağız. Altyapısı çözülmeyen hiçbir mahalle kalmayacak." dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, eski asbestli borular nedeniyle yaşanan arızadan kaynaklı su kesintisi dolayısıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Cevher Dudayev Mahallesi'ndeki çalışmalarını inceledi.

Belediye ekiplerine kolaylıklar dileyerek arıza hakkında bilgi alan Başkan Arı, şehir merkezindeki birçok mahalleyi etkileyen arızanın giderildiğini ve içme suyu hatlarına kısa süre içerisinde yeniden su verilmeye başlanacağını açıkladı.

Arı burada yaptığı açıklamada; "Cevher Dudayev Mahallesi'nde bulunan ve 2000 Evler Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, 15 Temmuz Mahallesini besleyen ana isale hattındaki 300'lük asbest boruda bir arızamız var. Bu arıza 30 yılı aşkın süredir kullanılan ve artık ekonomik ömrünü tamamlamış olan asbest borulardan kaynaklanıyor. Bizim sürekli 'Altyapı, altyapı, altyapı' diye dilimizde tüy bitmesinin sebebi bu. Bizim bu problemi çözmeden su kesintilerine son verme şansımız yok. Şükürler olsun su kaynağı problemimizi çözdük. Depolarımız yeteri kadar su dolu ancak bu eski hatlar maalesef arızalara sebep olduğu için mecburen kesintiye gidiyoruz. Bazı kesimler çok fazla altyapı yatırımı yaptığımızdan şikayetçi ama göründüğü gibi buna mecburuz. Bunu yaparken de çok büyük paralar, çok büyük emekler harcıyoruz. Biz altyapı konusunda kararlıyız. Bu şehrin hiçbir sokağında, hiçbir mahallesinde asbest boru Allah'ın izni ile bırakmayacağız. Altyapısı çözülmeyen hiçbir mahalle kalmayacak. Göreve geldiğimiz günden beri bunun için çabalıyoruz ancak 1,5 yıl gibi kısa sürede şehrin tamamını bitirme şansımız yok. Şehrin tamamında asbestli borular var ancak biz ilmek ilmek şehrin altını yeni borularla kuşatacağız. Şehrimizi modern bir altyapıya kavuşturarak en az 100 yıl bu sorunu ortadan kaldıracağız. Bunun için de ciddi yatırımlar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Biz halkımızdan anlayış istiyoruz. Biz su kesmek istermiyiz? Milyonlarca lirayı altyapıya gömmek istermiyiz? Ama mecburum. Yarınlarımız için, geleceğimiz olan çocuklarımız için, şehrimin geleceği için bunu yapmaktan başka çarem yok. Bir belediye başkanı için altyapı en riskli iştir. Hem sabır noktasında sıkıntıdır hem de ciddi bir ekonomik maliyeti vardır ama ben bu şehre, bu şehrin çocuklarına yazık edemem. O yüzden altyapıyı değiştirmeye devam edeceğim. Sabır istiyoruz sadece. Ana arterlerimizin yüzde 95'ini çözdük şimdi mahalle mahalle ilerliyoruz. Allah'ın izniyle görevdeki 3,5 yılımın sonunda bu şehrin altyapısı ve üstyapısı bitmiş olacak." diye konuştu. - NEVŞEHİR

Arı, Nevşehir'i modern ve sağlam altyapıya kavuşturacağız
Arı, Nevşehir'i modern ve sağlam altyapıya kavuşturacağız
Arı, Nevşehir'i modern ve sağlam altyapıya kavuşturacağız

Fen İşleri Müdürlüğü, Su Kesintisi, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arı, 'Nevşehir'i modern ve sağlam altyapıya kavuşturacağız' - Son Dakika


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