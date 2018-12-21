Son Dakika Haberleri: Arı, Nevşehir İyd Yöneticileri ile Buluştu

Arı, Nevşehir İyd Yöneticileri ile Buluştu

2 saat önce

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği'ni (İYD) ziyaret ederek, dernek yöneticileri ile bir araya geldi.

Arı, Nevşehir İyd Yöneticileri ile Buluştu, System.String[]
AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği'ni (İYD) ziyaret ederek, dernek yöneticileri ile bir araya geldi.


31 Mart'ta yapılacak seçim öncesi çalışmalarını sürdüren Arı, kentte sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.


Programları kapsamında Nevşehir İYD binasında, üyeleri ve dernek başkanı Baki Öncel ile buluşan Arı, seçim çalışmaları ve hayata geçirmeyi hedeflediği projeler hakkında bilgi verdi.


Arı, kentin daha yaşanılabilir bir kimliğe bürünmesi için AR-GE ekibinin ortaya birçok uygulanabilir proje çıkardığını ve yeni projelerin de üretilmeye devam ettiğini kaydetti.


Dernek Başkanı Öncel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Arı'ya başarı diledi.


Arı'ya ziyaretinde, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve parti yöneticileri de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:23 Kaynak: AA

İHH, Rasim Arı, Nevşehir, Politika
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