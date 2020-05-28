Arı sokan arkadaşlarını hastaneye götürürken kaza yaptılar 4 yaralı - Son Dakika

Arı sokan arkadaşlarını hastaneye götürürken kaza yaptılar 4 yaralı

ZONGULDAK'ta, arı sokan arkadaşlarını hastaneye yetiştirmek isterken aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Zonguldak- Ankara Karayolu'nun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Sapça Tüneli mevkiinde kontrolden çıkan Ali Şükü Akçağır (62) yönetimindeki 67 AK 012 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ali Şükrü Akçağır, araçta bulunan Hamza Ekşi (55), Mehmet Amil (56) ve Sayed Sharif Jaffar (45) yaralandı. Yaralılar, AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

4 arkadaşın hobi olarak arıcılık yaptığı ve arı sokan bir arkadaşlarını hastaneye yetiştirmek isterken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.