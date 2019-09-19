Arı sokan kadın öldü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Cemile Ekmekçi (75), 3 gün önce arı sokması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Olay, Ereğli'ye bağlı Kandilli Beldesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede çalıştığı sırada eşek arısının sokması sonucu fenalaşan Cemile Ekmekçi, yakınları tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Cemile Ekmekçi, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk annesi olan Ekmekçi, Kandilli beldesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.