Arı sokmalarında bu uygulamalara dikkat - Son Dakika

Arı sokmalarında bu uygulamalara dikkat

Yeni normal süreci vatandaşların yeşil alanları daha fazla tercih etmesine sebep oldu.

Yeni normal süreci vatandaşların yeşil alanları daha fazla tercih etmesine sebep oldu. Tatil ve piknik yapanların keyfini bozan böcek ve arı sokmalarının hayati önem taşıdığını dile getiren Altınbaş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Öğr. Gör. Özlem Karagöl, "Bahçede karşılaştığımız tehlikelerin en ölümcül olanı arı sokmaları. Arı sokmalarında belirtiler bizim için çok önemli ve belirtilerini iyi takip etmek gerekiyor. Biz her zaman koruyucu tedavi diyoruz çünkü önlem almamız her zaman daha önemli. Bunun için kıyafetlerimize dikkat etmeli ve yanımızda muhakkak buz kalıbı taşımalıyız" ifadelerini kullandı.

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KIYAFET VE KOKU TERCİHİNE DİKKAT!


Arı sokmalarına karşı koruyucu önlemlerin başında kıyafet ve kokunun geldiğini ifade eden Karagöl, "Parklara ve bahçelere giderken açık renkli kıyafetler giyelim, çimlere çıplak ayakla basmayalım, uzun kollu kıyafetler tercih edip, çiçek kokuları sıkmayalım. Piknik esnasında açıkta yiyecek bırakmayalım çünkü şekerli yiyeceklere arılar gelecektir. Bunun yanı sıra çöplerden uzak duralım ve açıkta çöp bırakmayalım" dedi.


FEVRİ HAREKETTEN KAÇININ


Arı sokması yaşandığı an sakin olunması gerektiğini vurgulayan Karagöl, "Arılar ani hareketlerde daha agresif oluyor, aynı zamanda kendilerini tehlikede hissettikleri anda vücutlarında sıvı salgılanıyor. Bu sıvı, yakında bulunan diğer arıların da olay yerine gelmesini sağlıyor. Bundan ötürü sakin oluyoruz, fevri hareketler yapmıyoruz. Bir süre sonra arı gidecektir" ifadelerini kullandı.


BUZ UYGULAMASI YAPABİLİRSİNİZ


Arı sokmalarında cildi temizlemenin ve buz uygulamasının önemli olduğunu belirten Karagöl, "Buz kalıplarını direkt ciltle temas ettirmeyelim çünkü daha sonrasında buz yanıkları meydana gelecektir. Buzları bir beze sararak uygulayabiliriz. Kaşınmalar 24 saat içerisinde geçecektir. Kızarıklıklar ve şişmeler ise 2-7 gün arasında gidecektir" dedi.


BU BELİRTİLERE DİKKAT


"Arıyı göremediğimiz zamanlarda belirtilere dikkat etmeliyiz" diyen Karagöl, sözlerini şöyle sürdürdü: "O bölgede yanma, kaşıntı, acı, şişme ve kızarıklık vardır. Bunlar çok normal reaksiyonlardır ve tedavisiz geçebilir. En çok korkulan arı vakaları alerjik reaksiyonlardır. Kişiler alerjik reaksiyonu olduklarını bilmeyebilir. Burada da diğer belirtiler ortaya çıkıyor. Eğer arının soktuğu yerin daha uzağında reaksiyonlar meydana geliyorsa bu bizim için çok daha önemli. Arının iğnesini görebiliyorsak çıkartalım. Görmüyorsak kesinlikle kurcalamayalım ve arının soktuğu bölgeyi kaşımayalım. Arının soktuğu yerin daha uzağında şişme, kaşıntı, nefes almada sıkıntı, hırıltılı solunum, bulantı, kusma varsa, buna ishal eşlik ediyorsa ve bu belirtilerden biri ya da birkaçı meydana geliyorsa hiç vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna gitmek gerekiyor."


ARI SOKMASINDA AĞIZ İÇİ VE BOYUN TEHLİKESİ


Ağız içinde ve boyunda gerçekleşen arı sokmalarının çok tehlikeli olduğunun altını çizen Özlem Karagöl, "Boyun bölgesi ve ağız içerisinde sokmalar varsa iş daha da ciddi boyutlara gidebilir. Buz kalıplarını yanımızda götürelim, arı sokması olan bölgeye buz uygulaması yapalım. Eğer arı, ağız içini soktuysa, solunum yolunda, nefes almada sıkıntı meydana gelebilir. Olay yerinde buz varsa kişinin buz emmesine yardımcı olarak, sağlık kuruluşuna gitmesini sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Karagöl, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:02 

Son Dakika Magazin Arı sokmalarında bu uygulamalara dikkat - Son Dakika Magazin
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