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Arı sokması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

37 dakika önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde arı sokması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Arı sokması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, System.String[]
Trabzon'un Araklı ilçesinde arı sokması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Araklı'nın Dul Çamlıca mahallesinde, arılara karşı alerjisi olduğu öğrenilen Fadime Ay hayatını kaybetti. Bahçede dolaştığı sırada arı vurması sonucu fenalaşan Ay, yakınları tarafından Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesini kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtulamayan 65 yaşındaki Fadime Ay'ın kesin ölün nedeni yapılacak olan otopsi sonrası netlik kazanacak. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:52 Kaynak: İHA
Çamlıca, Trabzon, Araklı, Güncel
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