Arı sokması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
37 dakika önce
Trabzon'un Araklı ilçesinde arı sokması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:52 Kaynak: İHA
'un Araklı
ilçesinde arı sokması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Araklı'nın Dul Çamlıca
mahallesinde, arılara karşı alerjisi olduğu öğrenilen Fadime Ay hayatını kaybetti. Bahçede dolaştığı sırada arı vurması sonucu fenalaşan Ay, yakınları tarafından Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesini kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtulamayan 65 yaşındaki Fadime Ay'ın kesin ölün nedeni yapılacak olan otopsi sonrası netlik kazanacak. - TRABZON
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