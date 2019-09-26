Arı soktu, hayatını kaybetti
1 saat önce
Ordu'nun Çamaş ilçesinde arının soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:05 Kaynak: İHA
Ordu'nun Çamaş ilçesinde arının soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Çamaş ilçesinde Nevzat Ağırtaş isimli vatandaşı gezdiği esnada arı soktu. Arının sokmasıyla fenalaşan Ağırtaş, daha sonra Fatsa Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Nevzat Ağırtaş burada tüm yapılan müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. - ORDU
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