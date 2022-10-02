Kaza, saat 13.00 sıralarında Baymış köyünde meydana geldi. Mustafa Altundağ, eşi İlknur Altundağ ile köyde gezdiği sırada arı soktu. Altundağ, alerji iğnesi vurmak için 8 HA 535 plakalı otomobiliyle evine döndüğü sırada, başı dönmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobilde yolun kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada Altundağ ve yanındaki eşi İlknur Altundağ yaralandı. Yaralı çift, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ARI SOKTUĞU İÇİN ALERJİ İĞNESİ OLMAYA GİDERKEN KAZA YAPTI 2 YARALI - Son Dakika

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