ARI SOKTUĞU İÇİN ALERJİ İĞNESİ OLMAYA GİDERKEN KAZA YAPTI 2 YARALI - Son Dakika
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ARI SOKTUĞU İÇİN ALERJİ İĞNESİ OLMAYA GİDERKEN KAZA YAPTI 2 YARALI

02.10.2022 18:20

AKSARAY'da, arı soktuğu için evine alerji iğnesi yapmaya giderken, otomobiliyle elektrik direğine çarpan sürücü Mustafa Altundağ (57) ve yanındaki eşi İlknur Altundağ (53) yaralandı.

AKSARAY'da, arı soktuğu için evine alerji iğnesi yapmaya giderken, otomobiliyle elektrik direğine çarpan sürücü Mustafa Altundağ (57) ve yanındaki eşi İlknur Altundağ (53) yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Baymış köyünde meydana geldi. Mustafa Altundağ, eşi İlknur Altundağ ile köyde gezdiği sırada arı soktu. Altundağ, alerji iğnesi vurmak için 8 HA 535 plakalı otomobiliyle evine döndüğü sırada, başı dönmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobilde yolun kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada Altundağ ve yanındaki eşi İlknur Altundağ yaralandı. Yaralı çift, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARI SOKTUĞU İÇİN ALERJİ İĞNESİ OLMAYA GİDERKEN KAZA YAPTI 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ARI SOKTUĞU İÇİN ALERJİ İĞNESİ OLMAYA GİDERKEN KAZA YAPTI 2 YARALI - Son Dakika
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