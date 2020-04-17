Arı sütü Sakarya'da üretilecek - Son Dakika
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Arı sütü Sakarya'da üretilecek

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, arı sütünün artık Sakarya'da üreticeğini belirtti.

Arı sütü Sakarya'da üretilecek, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, arı sütünün artık Sakarya'da üreticeğini belirtti.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'da arıcılığın ve arı üretiminin daha iyi yerlere gelebilmesi adına bir toplantı düzenledi. Her sektörde olduğunu gibi arıcılık sektöründe de vatandaşların yanında olduğunu belirten Başkan Yüce, arı üreticilerine destek olmak amacıyla 2 tır arıcılık malzemesi hediye etti. Toplantıya Başkan Ekrem Yüce'nin yanı sıra Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Daire Başkanları, basın mensupları ve arıcılık üreticileri katıldı.


Topraksız tarım yapmayı hedefliyoruz


Hemen her sektörde olduğu gibi tarım sektörünün de Sakarya'nın vazgeçilmezi olduğunu ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "Tarım sektörü de bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Büyükşehir olarak her türlü katkıyı, her türlü imkanı üreticilerimize seferber etmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan Alancuma'daki 500 dekarlık 'Tarım Uygulama Merkezi'ni üniversitemiz ile işbirliği halinde yürütmekteyiz. Fidan A.Ş. ve Sera A.Ş. ile de topraksız tarım yapmayı hedefliyoruz" dedi.


3 bin 500 fidan dikildi


Sakaryamız için çok önemli bir proje olan Melen Botanik Vadisi hakkında da bilgi veren Başkan Yüce, "Melen'den İstanbul'a kadar devam eden ve Melen Barajı İstanbul arası, Kocaali Karasu ve Kaynarca ilçelerini kapsayan takriben sınırlarımızda 70 kilometre olan, genişliği de 60-70 metre civarında, 4 bin dekarlık bir alanı Melen Botanik Vadisi haline getirdik. 3 bin 500 fidan dikim işlemi tamamlandı. Akasya ağaçlarımızın dikim işlemine başlıyoruz. Orta kısımda da değişik tıbbi aromatik bitkiler ile ballı bitkilerin dikim işlemine geçeceğiz" ifadelerinde bulundu.


Arı sütünü artık ithal etmeyeceğiz


Vadi ile ilgili üç ana projeden bahseden Başkan Ekrem Yüce, "Esas ana gövde bal üretimi gibi gözükse de katma değeri daha yüksek olan arıdan elde edeceğimiz ürünler olacaktır. Arıcılık konusunda, bal üretiminde ülke olarak çok önemli bir yerde olmamıza rağmen Çin'den ithal ediyorduk. Bundan böyle en azından ülke ihtiyacımızı karşılayacak kadar bir üretim sağlayabileceğiz. Arı sütünü başta ülkemiz için daha sonra da Sakaryamız için en iyi şekilde üretmeyi hedefliyor ve ithal değil yerli, milli, organik arısütü üretmeyi istiyoruz" dedi.


Arı zehri, polen ve propolis üretimi şifa olacak


Arının bal ile birlikte diğer ürünlerinin üretiminden bahseden Ekrem Yüce, "Arı zehri, en kıymetli ilaçtır; romatizmal hastalıkların en önemli tedavi maddesidir. Biz bunu şifa olarak arıdan alacağız. Ayrıca polen üretimiyle de insanların bağışıklık sistemine büyük ölçüde katkı sağlayacağız. Tüm bunların yanında suni oğul üretimi, ana üretimi, arı zehri üretimi gerçekleştirmek adına üreticilerimize destek vermek için iki tır malzemeyi Büyükşehir Belediyemiz adına üreticilerimize hediye ediyoruz" sözlerine yer verdi.


Üreticiye malzemeler hediye edildi


Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte, üreticilerimizin yıllık yaklaşık olarak 1 milyon TL'nin üzerinde gelir elde edebileceklerini belirten Yüce, "680 adet polen tuzaklı kovan, 600 adet ikili ana arı çiftleştirme kutusu, 80 adet kolonisi, 10 derin donduruculu oto buzdolabı, 10 polen temizleme ünitesi, 10 adet polen kurutma fırını, dört adet arı zehri toplama seti, 4 adet güneş enerji ünitesi, üreticilerimize hediye ettik. Bu malzemelerin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor, bereketli ürünler elde etmelerini temenni ediyorum" dedi. - SAKARYA

Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 08:08 Kaynak: İHA

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