Arı Sütünü Beslenme Alışkanlığınıza Ekleyin!

Aksoy ayrıca arı sütünün kimyasında henüz keşfedilmemiş olan yüzde 3 oranındaki maddenin büyük bir şifa kaynağı olduğunu ve mucizeler yarattığını da söyledi.

Mucize etkileri ile bilinen arı sütü, kraliçe arıyı beslemek için 5 - 15 günlük işçi arıların sindirim esnasında yutak üstü salgı bezlerinden salgıladıkları, kremsi beyaz renkte koyu bir maddedir.

Birçok hastalığa karşı olumlu etkileriyle bilinen arı sütü soğuk havaların etkisini göstermeye başladığı şu günlerde vücudunuza yaptığınız en önemli yatırım.

Çiçeklerde polenin bulunduğu aylarda hasadı yapılabilen arı sütü bağışıklık sisteminizi güçlendiren önemli bir takviyedir. Arı sütünün bu kadar değerli olmasının sebeplerini anlatan Balın Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, insan beslenmesi ve tedavisi için dikkat çeken arı sütünün, içerdiği hayati maddeler nedeniyle insan ömrünün kalitesini artıran özel bir besin maddesi olduğunu söyledi.

Soğuklardan Arı Sütüyle Korunun

Arı sütünün bağışıklık sistemini düzenlediğini ve kök hücrelere karşı uyarıcı etkiye sahip olduğunu belirten Ahmet Bağran Aksoy, ''Vücut performansını ve dayanıklılığını artıran arı sütü aynı zamanda yaşlanmayı geciktirici ve hücre yenileyici özelliği ile de dikkat çekiyor. Kısırlık ve unutkanlık başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geliyor. Aileler özellikle çocuklarının bağışıklık sistemi güçlensin diye arı sütü alıyor. Arı sütü özellikle kraliçe arı tarafından tüketilir. Kraliçe arının diğer arılara kıyasla 10 kat daha uzun yaşaması, çok daha iri olması, günde 2500 kez yumurtlayabilme kapasitesi, arı sütünün etkilerini görebileceğimiz en güzel örneklerden sadece birkaçıdır. Aksoy, arı sütünün kimyasında henüz keşfedilememiş olan yüzde 3 oranında mucizevi maddeler vardır. Arı sütü tüketmek insanların sağlığı adına çok değerli bir yatırımdır.'' açıklamasında bulundu.

Arı Sütü Bal İle Karıştırılarak Tüketilebilir

Arı sütünün ham bal ile birlikte tüketildiğinde çok kuvvetli bir etkiye sahip olacağını söyleyen Balın Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, özel bir kürün tarifini de paylaştı.

Aksoy, 250 gram ham bala 50 gram arı sütü karıştırılarak tüketildiğinde bu karışımın hücreleri yenilemesi ve vücudun performansının yükselmesi başta olmak üzere insan sağlığına birçok faydası olduğunu da belirtti. Dikkat edilmesi gereken önemli bir hususun da, bu karışımın kesinlikle ışığa maruz kalmaması ve metal kaşıkla tüketilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Arı Sütünün Bazı Faydaları;

Arı sütünün en büyük özelliği, hücre yenileyici olması ve üretkenliği artırmasıdır.

İçerisinde yer alan doğal hormon ve enzimler yumurta ve sperm kalitesini artırmaya yardım eder. Hatta kraliçe arıların kendiağırlıkları kadar yumurtlamalarının sebebi de besin kaynağı olan arı sütüdür.

Hücre yenileme özelliğinin bir sonucu olarak saç ve cilt bakımında da oldukça faydalıdır.

Arı sütünün bilinen en yaygın özelliklerinden birisi de bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeye olan katkısıdır.Bağışıklığı kuvvetlendirmeye olan katkısı, birçok hastalıktan korunmaya yardımcı olduğu gibi kanser vb. hastalıklara karşı da vücudu korur.

Ülser, gastrit, reflü vb. mide/ bağırsak hastalıklarına karşı yatıştırıcı etkisi vardır.

Bedensel ve zihinsel yorgunluğun giderilmesine yardımcı olan iyi bir enerji kaynağıdır.

Kansızlığa karşı son derece etkilidir.

Günümüz insanları için önemli bir problem olan unutkanlığı giderirken bunama problemini de önler. Bununla birlikte hafızayı kuvvetlendirmeye de yardımcı olur.

Damar sertliği ve damar tıkanıklığı gibi rahatsızlıkların önlenmesinde de yardımcıdır.

Özellikle gelişme çağındaki çocukların bedensel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunur.

Kemik dokusunun gelişimine katkı sağlar.

Kolesterolü ve kandaki yağı düşürmeye yardımcıdır.