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Arı üreticileri 300 ton baldan 60 milyon TL gelir elde etti - Son Dakika

Arı üreticileri 300 ton baldan 60 milyon TL gelir elde etti

15.09.2021 11:31
Arı üreticileri 300 ton baldan 60 milyon TL gelir elde etti, System.String[]

Zonguldak genelinde bu yıl yaklaşık bin 300 arı üreticisi tarafından yüzde 80'i kestane olmak üzere toplamda 300 tonun üzerinde bal üretimi gerçekleşti.

Zonguldak genelinde bu yıl yaklaşık bin 300 arı üreticisi tarafından yüzde 80'i kestane olmak üzere toplamda 300 tonun üzerinde bal üretimi gerçekleşti. Arıcılar sadece bal üretiminden bu yıl yaklaşık 60 milyon TL gelir elde etti.

Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliği (ZAYBİR) Başkanı Abdurrahman Canlı, balın faydaları, arıcılıktaki gelir ve bölge ekonomisine katkıları konusunda açıklamalarda bulundu. Kestane balının bilimsel olarak kanıtlanan yararları olduğuna değinen Canlı, bu sene 300 tonun üzerinde üretim olduğunu ifade etti. Başkan Canlı açıklamasında, "Balın kahvaltıda tüketiminin ötesinde, sağlık açısından da kanıtlanmış belli yararları var. Balın mide ülseri ve reflü oluşumuna neden olan olumsuz asit salgılarına karşı etkili olduğu yönünde bir sonuç elde edildi. Halk arasında yaygın olarak ağrı kesici olarak kullanılıyor. İnsanların belli noktalardaki ağrılarını gidermek için akşamdan kestane balını sardıkları, sabaha ağrılarının geçtiği söylenir. Antioksidan özelliğini biliyoruz. Türkiye'de üretilen monofloral balların parmak izi ile ilgili çalışma yaptık. 2017, 2018 ve 2019 yıllarında belirlediğimiz noktalardan aldığımız örnekleri analiz için gönderdik. 3 yılın ortalaması alındı ve belli sonuçlar çıktı.

Zonguldak ekonomisine hem istihdam açısından hem katma değer kaynağı üretimi açısından faydası var. Bu sene 300 tonun üzerinde bir üretim oldu, kilosunu 200 liradan sattığınızda hesabını yapmak kolay.

Arıcılıktaki geliri sadece üretilen bal, polen, propolis, arı sütü olarak hesaplamak sağlıklı sonuç vermez. Balımız satılabildiği için balı ön planda tutuyoruz ama balın dışında arıların kendisinin alınıp satılması ve yıl içerisinde arıcılık faaliyeti yapılırken, arıların yemlenmesi, arıların bakımı, arıların ilaçlanması, eskiyen aletlerin yenilenmesi gibi çok çeşitli giderler var ama il açısından katma değer oluyor. 300 ton bal üretildiğini düşüyoruz" dedi.

"Dünyadaki küresel sorunlar üretimi etkiliyor"

Bölgede üretilen bal çeşitleri hakkında da bilgiler veren ZAYBİR Başkanı Canlı, bal üretimindeki düşüşün küresel sorunlar olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bizim bölgemizde ağırlıklı kestane balı var. Çiçek balı, kestanenin olmadığı yerlerde Çaycuma'nın bir kısmında, Ereğli'nin Güneşli taraflarında, Devrek ve Gökçebey'in bazı yerlerinde çiçek balı üretiliyor. Yaklaşık yüzde 80 kestane balı, yüzde 20 çiçek balı olduğunu düşünüyoruz.

Arıcılık işletmesi, koloni sayısı artmasına karşı üretimde bir düşüş var. Bu düşüşün nedeni, bilgi paylaşıldıkça ve arıcılıkta kullanılan yaşatma tekniği ilerlemesine karşı düşmesinin birinci sebebi, küresel sorunlar. Dünyada yaşanan küresel sorunlar bal üretimini etkiliyor. Özellikle koloni alım satımlarında biraz daha fazla para kazanmak isteyenler, o piyasada iş yapanlar özellikle sıcak bölge arılarını getirerek ilimizde satıyorlar. Dolayısıyla eski hesabı tutmuyor. Hem koloni kayıplarında artış var hem bal üretiminde düşüş var." - ZONGULDAK

Arı üreticileri 300 ton baldan 60 milyon TL gelir elde etti
Arı üreticileri 300 ton baldan 60 milyon TL gelir elde etti
Arı üreticileri 300 ton baldan 60 milyon TL gelir elde etti
Arı üreticileri 300 ton baldan 60 milyon TL gelir elde etti
Arı üreticileri 300 ton baldan 60 milyon TL gelir elde etti
Arı üreticileri 300 ton baldan 60 milyon TL gelir elde etti
Arı üreticileri 300 ton baldan 60 milyon TL gelir elde etti

Arı Yetiştiricileri Birliği, Türk Lirası, Zonguldak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arı üreticileri 300 ton baldan 60 milyon TL gelir elde etti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Arı üreticileri 300 ton baldan 60 milyon TL gelir elde etti - Son Dakika
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