Arı Üreticileri Birliği Başkanı Ör'den üreticilere bakım uyarısı - Son Dakika

Sakarya İli Arı üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, üreticilere arıların bakımlarını ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.

Ör, yaptığı açıklamada, arıcıların nisan ayı bakım işlemlerini aksatmamaları gerektiğini söyledi.

Kovanların bulunduğu bölgelerde yeterli miktarda polen ve nektar kaynaklarının olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Ör, "Nisan, bunun için en önemli aylardan biridir. Bal sezonuna daha güçlü girebilmeniz için çevre şartlarının iyi olması, polen ve nektar kaynaklarının zengin olması gerekmektedir. Böyle bir ortamda arılarınız en güçlü hale gelecektir." diye konuştu.

Ör, arıcılıkta bulunan zayıf ve anasız kovanların tespit edilip yumurtalı çerçeve verilmesi ya da zayıf diğer arı kovanlarıyla birleştirme yoluna gidilebileceğini kaydetti.