Arı Üreticileri Birliği Başkanı Ör'den üreticilere soğuk hava uyarısı - Son Dakika
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Arı Üreticileri Birliği Başkanı Ör'den üreticilere soğuk hava uyarısı

18.03.2022 16:03
Arı Üreticileri Birliği Başkanı Ör'den üreticilere soğuk hava uyarısı

Sakarya İli Arı Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle üreticileri uyardı.

Sakarya İli Arı Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle üreticileri uyardı.

Arıların kış aylarında içeride salkım yaptığını ve dinlenme durumuna geçtiğini belirten Ör, hava koşullarının her yıl alışık olduğumuzdan farklı seyretmesinin arılar için ciddi tehlikeli olduğunu söyledi.

İklim hareketleri, soğuk havalar ve kar yağışının tüm canlıları olduğu gibi arıları da olumsuz etkilediğine değinen Ör, mart ayında kovanların genel bakımlarının yapıldığını anlattı.

Nisan ayında hava sıcaklıklarının yükselmesinin beklendiğine işaret eden Ör, ani hava değişimlerine karşı üreticilerin tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Kovan kontrollerinin 15 derece ve üzerinde seyreden havalarda yapılması gerektiğini dile getiren Ör, "Ana arının varlığı ve yavrulamanın devam edip etmediği kontrol edilerek problemli kovanların belirlenmesi ve müdahale planlaması yapılmalıdır. Nisan ve mayıs aylarındaki koloni gelişiminin yılın başka bir döneminde sağlanamayacağı unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Ör, üreticiler için sağlıklı ve bereketli bir sezon diledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arı Üreticileri Birliği Başkanı Ör'den üreticilere soğuk hava uyarısı - Son Dakika


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