Ordu Arı Üreticileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle bu dönemde kış uykusunda olması gereken arıların kovan dışına çıktığını belirterek, "Ilıman havalarda dışarı çıkan arının gölgede ya da güneş batımında tekrar havalanma özelliği ortadan kalkıyor. Yorgun düşen arılar dışarıda ölüyor." dedi.

Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede hava sıcaklıklarının son bir aydır mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyledi.

Bu dönemde kış uykusunda olması gereken arıların sıcak hava dolayısıyla kovan dışına çıktıklarını anlatan Çiftçi, böylece arıların güneş batımında tekrar havalanma özelliğinin ortadan kalktığını, hatta dışarıda öldüklerini ifade etti.

Hava sıcaklıklarının düşmesini beklediklerini belirten Çiftçi, "Arılar için en büyük sıkıntı kış ortasında yaşanan bahar havasıdır. Birçok üreticimiz güneşli hava nedeniyle arılarının ölmesinden endişe ediyor." diye konuştu.

Hava sıcaklıkları bu seviyelerde seyrederse, arıların bu durumdan olumsuz etkileneceğini vurgulayan Çiftçi, bunun da bal üretimine yansıyacağını söyledi.