Arı üreticilerine 'Varroa Paraziti' hakkında eğitim - Son Dakika
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Arı üreticilerine 'Varroa Paraziti' hakkında eğitim

6 saat önce

Denizli'de arı sağlığı, arı ürünleri üretimi ve bitkilerin polinasyonu (tozlaşma) üzerinde ciddi zararlar oluşturan 'Varroa Paraziti' hakkında üreticilere yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Arı üreticilerine 'Varroa Paraziti' hakkında eğitim, System.String[]

Denizli'de arı sağlığı, arı ürünleri üretimi ve bitkilerin polinasyonu (tozlaşma) üzerinde ciddi zararlar oluşturan 'Varroa Paraziti' hakkında üreticilere yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Denizli Arı Yetiştiricileri Birliği ortaklığında yapıldı. Toplantı Denizli Büyükşehir Belediyesi Çatalçeşme Oda Tiyatrosunda yapıldı. Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Ali Uzakgider, Denizli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nihat Çomak, veteriner hekimleri ve yetiştiricileri katıldı.


Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü uzman personeli Dr. Ayşen Beyazıt tarafından varroa paraziti ile toplu mücadele yöntemleri, Veteriner Hekimi Halil Peral tarafından arıcılık teknikleri ve hastalıkları, yetiştirici Yavuz Sin tarafından ise arı zehri üretimine yönelik yöntemler anlatıldı.


Toplantıda üreticilere genel anlamda arı sağlığı, arı ürünleri üretimi ve bitkilerin polinasyonu üzerinde ciddi zararlar oluşturan 'Varroa Paraziti' hakkında bilgiler verildi.


Paraziter hastalıklar arasında yer alan varroa ile mücadele fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak yapılmakla beraber en çok kimyasal mücadele tercih edildiği belirtildi. Parazite karşı mücadelede başarılı olmak için mücadelenin toplu yapılmasının emek ve ekonomik tasarrufu sağlayacağı hatırlatıldı.


Denizli'de varroa paraziti ile toplu mücadele için 1-20 Mart tarihlerinin belirlendiği aktarıldı. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:28 Kaynak: İHA
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