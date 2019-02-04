Son Dakika Haberleri: Arı Ürünleri Artık İthal Edilmeyecek

Arı Ürünleri Artık İthal Edilmeyecek

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi tarafından arıcılara verilen eğitimlerin artarak devam etmesi ve bu sayede propolis ve arı sütü gibi ürünlerin ithal edilmesinin önünün kesilmesi arzu ediliyor.

Arı Ürünleri Artık İthal Edilmeyecek, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi tarafından arıcılara verilen eğitimlerin artarak devam etmesi ve bu sayede propolis ve arı sütü gibi ürünlerin ithal edilmesinin önünün kesilmesi arzu ediliyor.

Düzce Üniversitesi, ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında bölgede arıcılık ve arı ürünlerinin yaygınlaştırılması için yoğun faaliyetler gerçekleştiriyor. Bu faaliyetler neticesinde Düzce Üniversitesi ilde üretilen ve kalitesinin bizzat üniversite laboratuvarlarında yapılan analizlerle teyit edilen propolislerin, doğrudan alıcılara ulaştırılmasına da aracılık ediyor. Bu bağlamda Düzce Üniversitesi'nden Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu, ortak proje ve çalışmalar gerçekleştirdikleri Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kartal, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Öztürk, Novanutricia firması sahibi Gamze Sart ve Gölyaka'dan Efteni Bal firması sahibi Hasan Örenay ile bir araya geldi.

Toplantıda, Novanutricia firması ile Efteni Bal firması arasında propolis ve bal temini hususunda iş birliği anlaşmasına varıldı. Özellikle arı ürünlerinin üretimi konusunda Düzce Üniversitesi tarafından, arıcılara verilen eğitimlerin artarak devam edeceği ve bu sayede propolis ve arı sütü gibi ürünlerin ithal edilmesinin önünün kesilmesi arzusunda olunduğu vurgulandı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:11 Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastaneden Taburcu Olan Anne Ayla Acar, Buse'nin Arandığı Noktada Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti

Ünlü Oyuncu Naz Elmas, Öğretmen Oldu ASELSAN'dan 110 Milyon Liralık Sözleşme
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 14:06:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arı Ürünleri Artık İthal Edilmeyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]