Arı ürünlerinin satışı üç kat arttı, tüketim konusunda uyarı geldi - Son Dakika

Bingöl'de korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen bal, polen, arı sütü ve ekmeği gibi ürünlerin satışı üç kat artarken, Öğretim Üyesi Dr. Veysel Sürer arı ürünlerinin uygun miktarda ve uygun yaş periyotlarında kullanılması gerektiği uyarısında bulundu



Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren arı ürünlerinin satışı arttı. En çok bal, polen, arı sütü ve arı ekmeğinin talep gördüğü Bingöl'de, Bingöl Üniversitesi (BÜ) öğretim üyeleri bu ürünlerin dozunda tüketilmesi gerektiği uyarısında bulundu. 2016 yılında arı ve arı ürünleri ile endemik bitkiler konularında pilot üniversite seçilen BÜ'de Öğretim Üyesi Dr. Veysel Sürer, arı ürünlerinin nasıl kullanılması gerektiği konusunda yazı hazırladıklarını aktardı. Yaptıkları çalışma ile ilgili bilgi veren Sürer, "Bugünlerde dünyada özellikle pandemi noktasında olan korona virüse karşı bilim dünyası yoğun çalışmalar sürdürmekte. Uzmanlar çeşitli konularda önerilerde bulunmakta. Özellikle bağışıklık sisteminin bu hastalığın seyri noktasında kişilere çok direnç kazandırdığı söylenmekte. Biz de bunlardan yola çıkarak literatür derlemesi ve mevcut yapılan çalışmalarla özellikle arı ürünlerin nasıl kullanılması gerektiği konusunda yazı hazırladık. Arı ürünleri yoğun biyoaktif bileşenler barındırdıkları için bağışıklık sistemini güçlendirdiği için uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir" dedi.



Bağışıklık sistemi için tavsiye edilenlerin başında balın geldiğini anımsatan Sürer, "Sırasıyla polen, arı sütü ve arı ekmeği bulunmaktadır. Bunlar tabii ki arı tarafından farklı aşamalarda oluşturulmakta ve her bir ürün yoğun biyoaktif özellikle beslemekte. ve insanların bağışıklığının güçlendirilmesinde önemli bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak şunu söylemekte fayda var, uzmanlar da bu konuda hemfikirler. Her ne kadar arı ürünlerinin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde kullanılmış olsa da kullanılırken mutlaka uyarılara dikkat edilmesi gerekiyor. Uygun dozda, uygun yaş periyotlarında kullanılmasında fayda var" dedi.



Bal diyarı Bingöl'de satışlar üç kat arttı



Balı ile bilinen Bingöl'de işletmeciler ise, satışların salgınla birlikte arttığını aktardı. Bal satışı yapan Raif Atalay, salgın nedeniyle bal satışlarında ciddi bir artış olduğunu dile getirerek, "Bal, polen, arı sütü, propolis, arı ekmeği gibi ürünler bağışıklık sistemini güçlendirdiği için bunlara talep daha çok oldu. Bingöl bal diyarı olduğu için rağbet daha fazla oldu. Satışlarımız bir iken üç oldu diyebiliriz. İnşallah kısa süre içinde de bu virüsten kurtulmuş oluruz" diye konuştu. - BİNGÖL