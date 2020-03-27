Arı ve balları ayılar değil, hırsızlar yok etmiş - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Arı ve balları ayılar değil, hırsızlar yok etmiş - Son Dakika

Arı ve balları ayılar değil, hırsızlar yok etmiş

7 saat önce

Arı ve balları ayılar değil, hırsızlar yok etmiş Jandarma kaybolan arı ve balları ayıların değil hırsızların yok ettiğini ortaya çıkardı Aydın'da Sağlık Bakanlığının 'evde kal' uyarısına uyarak korona virüs nedeniyle evinden çıkmayan arıcıların arı ve kovanları kayboldu.

Arı ve balları ayılar değil, hırsızlar yok etmiş

Jandarma kaybolan arı ve balları ayıların değil hırsızların yok ettiğini ortaya çıkardı

AYDIN - Aydın'da Sağlık Bakanlığının 'evde kal' uyarısına uyarak korona virüs nedeniyle evinden çıkmayan arıcıların arı ve kovanları kayboldu. Arılığına kontrole gelen arıcılar kovanlarının yok olduğunu görünce durumu jandarmaya ve Aydın Arıcılar Birliği'ne ihbar ederek yardım istedi. Arıcılar Birliği ile gece gündüz çalışan jandarma arı ve balların ayılar tarafından değil hırsızlar tarafından yok edildiğini belirledi.

Edinilen bilgiye göre; gezginci arıcılık yapan Muğlalı 60 yaşındaki Şengül Ersoy ile oğlu Mehmet Ersoy'un Aydın Yılmazköy hudutlarında bulunan arı kovanlarının bir kısmı geçtiğimiz günlerde yok oldu. Kovanların tamamen ortadan kaybolması nedeniyle hırsızlığın ayılar tarafından değil insanlar tarafından yapılmasından şüphelenen arıcılar durumu bölge birliğine ve jandarmaya ihbar ederek kovanların bulunmasını istedi. İhbar üzerine dedektif gibi çalışan Aydın Jandarması, Aydın Arıcılar Birliği ile Aydın'daki binlerce kilometre alandaki yüzlerce arılığı tek tek dolaştı. Aydın'ın Köşk- Ödemiş yolu üzerinde bir arılıkta kısa süre önce kovan yakıldığını tespit eden ekipler arıları çalınan Ersoy ailesini bölgeye getirip kendi kovanlarına yönelik emare bulunup bulunmadığını sordu. Kovanları çalınan arıcılar, Köşk-Ödemiş yolu üzerinde bulunan arılıktaki bazı malzemelerin kendilerine ait olduğunu ileri sürünce jandarma olayla ilgili çalışma başlattı. Değişik illere ait çok sayıda boş kovanın bulunduğu arılığın sahibi O.E. ifadesine başvurulmak üzere Jandarma Komutanlığına çağrıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığının 'Evde kal' çağrısına uyarak Muğla'daki evlerinde kaldıklarını belirten 60 yaşındaki arıcı Şengül Ersoy, kontrole geldiklerinde kovanlarının arı ve balları ile çalındığını söyledi. Durumu ihbar ettikten sonra jandarma ve Aydın Arıcılar Birliği'nin çalışmaları neticesinde kovanlarını bulduklarını belirten Şengül Ersoy, "Sabah geldik kovanlarımız çalınmış. El virüs hastalığını düşünüyor, bunlar hırsızlık düşünüyor. Çalınan kovanlarımız burada. Kovanlarımızı bulduk ama yüreğim yanıyor. Kovanlarımızın arı ve balları boşaltılmış" diyerek çok üzgün olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, arıların tespit çalışması neticeleninceye kadar jandarma nezaretinde bekletileceği öğrenildi.

Arı ve balları ayılar değil, hırsızlar yok etmiş

Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:07 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Aydın'da vahşet...Eski eşi ve oğlunu katletti Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı         
02:25
Türkücü Nihat Doğan'ın Kabe paylaşımına tepki yağdı Türkücü Nihat Doğan'ın Kabe paylaşımına tepki yağdı         
01:16
Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı         
00:22
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi         
00:17
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı         
00:07
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı         
23:59
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası         
23:51
Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek         
23:26
Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi         
23:26
Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti         
23:23
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü         
23:10
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın         
22:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı         
22:09
Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak         
22:07
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti         
22:00
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti         
21:55
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı         
21:41
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum         
21:36
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta         
21:02
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı         
20:55
Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür         
20:53
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket         
20:42
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var         
20:29
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak         
20:12
Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek         
20:12
Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var         
20:12
Fransa'da, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki kız koronavirüsten hayatını kaybetti Fransa'da, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi         
19:46
Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi         
19:36
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek         
19:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2020 05:08:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arı ve balları ayılar değil, hırsızlar yok etmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]