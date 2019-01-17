Arı Yetiştiricileri Bilgilendirildi

Kırklareli
Tarım ve Orman Müdürlüğünce arıcılara Trakya
arısı hakkında bilgi verildi. Pınarhisar
Halk Eğitim Merkeziki toplantıda, veteriner hekim Hakan Kılınç ve tekniker Şerif Türkyılmaz tarafından Trakya arısının önemi, özellikleri ile koruma bölgesinin önemi anlatıldı.
Kılınç, burada yaptığı konuşmada, Trakya arısının diğer arı ırklarına göre daha dayanıklı ve verimli olduğunu söyledi.
Yetiştiricilerin Trakya arısını tercih etmeleri gerektiğini belirten Kılınç, "Bu arı popülasyonunun artması gerekiyor. Bu nedenle Trakya Arısı çok önemli. Hem dayanıklılık hemde verimi yüksek." diye konuştu.
Daha sonra çiftçilerle görüş alışverişinde bulunuldu.