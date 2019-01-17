Son Dakika Haberleri: Arı Yetiştiricileri Bilgilendirildi

Arı Yetiştiricileri Bilgilendirildi

54 dakika önce

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce arıcılara Trakya arısı hakkında bilgi verildi.

Arı Yetiştiricileri Bilgilendirildi, System.String[]
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce arıcılara Trakya arısı hakkında bilgi verildi.

Pınarhisar Halk Eğitim Merkeziki toplantıda, veteriner hekim Hakan Kılınç ve tekniker Şerif Türkyılmaz tarafından Trakya arısının önemi, özellikleri ile koruma bölgesinin önemi anlatıldı.

Kılınç, burada yaptığı konuşmada, Trakya arısının diğer arı ırklarına göre daha dayanıklı ve verimli olduğunu söyledi.

Yetiştiricilerin Trakya arısını tercih etmeleri gerektiğini belirten Kılınç, "Bu arı popülasyonunun artması gerekiyor. Bu nedenle Trakya Arısı çok önemli. Hem dayanıklılık hemde verimi yüksek." diye konuştu.

Daha sonra çiftçilerle görüş alışverişinde bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:18 Kaynak: AA

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