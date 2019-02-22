Arı Yetiştiricileri Portakal Çiçeği Balı İçin Kumluca'ya Geliyor

Arıcılar, portakal çiçeği balı üretimi için Türkiye'nin değişik yörelerinden Kumluca'ya gelmeye başladı.

Arıcılar, portakal çiçeği balı üretimi için Türkiye'nin değişik yörelerinden Kumluca'ya gelmeye başladı.



Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Tevfik Kökçe, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin değişik yörelerinden arı yetiştiricisi üreticilerin, narenciye çiçeği ve portakal balı elde etmek için Kumluca'ya geldiklerini söyledi.



Geçtiğimiz yıllarda yaşanan iklimsel sıkıntılar nedeniyle portakal çiçeği balı üretiminde azalmalar görüldüğünü hatırlatan Kökçe, bu yıl yağışların bol olmasından dolayı bal rekoltesinde artış beklediklerini belirtti.



Arıcıların, Kumluca'da narenciye balını aldıktan sonra, başka yörelere gideceğini aktaran Kökçe, "İlçemizde yaklaşık 135 arı yetiştiricimizin 12 bin kovanı var. 45 arı yetiştiricimiz de 35 bin kovanla ilçe dışından geldi." dedi.



Ordulu arıcı Emrah Yalçın da yaz sonunda Erzurum'dan Finike'ye geldiklerini, kış mevsiminde ise arıları Kumluca'ya taşıyarak portakal çiçeğinden bal üretimi yapmayı planladığını bildirdi.



Arıcı Arslan Ural da Kumluca'daki portakal çiçeği balının diğer bölgelerdeki çam, kekik ve diğer bal çeşitlerine alternatif olmasından dolayı tercih ettiklerini kaydetti.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Motorin Fiyatlarının Benzine Yaklaşmasıyla Dizel Araçların Devri Sona Eriyor

Kurulan Yeni Şirket Sayısında Büyük Artış

Tekstilin İki Devi Anlaştı, Türkiye'yi Üs Yapacaklar

Muhafız'ın Yıldızı Çağatay Ulusoy, Yeni İmajıyla Tepki Topladı