Son Dakika Haberleri: Arı Yetiştiricileri Portakal Çiçeği Balı İçin Kumluca'ya Geliyor

Arı Yetiştiricileri Portakal Çiçeği Balı İçin Kumluca'ya Geliyor

1 saat önce

Arıcılar, portakal çiçeği balı üretimi için Türkiye'nin değişik yörelerinden Kumluca'ya gelmeye başladı.

Arı Yetiştiricileri Portakal Çiçeği Balı İçin Kumluca'ya Geliyor, System.String[]
Arıcılar, portakal çiçeği balı üretimi için Türkiye'nin değişik yörelerinden Kumluca'ya gelmeye başladı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Tevfik Kökçe, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin değişik yörelerinden arı yetiştiricisi üreticilerin, narenciye çiçeği ve portakal balı elde etmek için Kumluca'ya geldiklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan iklimsel sıkıntılar nedeniyle portakal çiçeği balı üretiminde azalmalar görüldüğünü hatırlatan Kökçe, bu yıl yağışların bol olmasından dolayı bal rekoltesinde artış beklediklerini belirtti.

Arıcıların, Kumluca'da narenciye balını aldıktan sonra, başka yörelere gideceğini aktaran Kökçe, "İlçemizde yaklaşık 135 arı yetiştiricimizin 12 bin kovanı var. 45 arı yetiştiricimiz de 35 bin kovanla ilçe dışından geldi." dedi.

Ordulu arıcı Emrah Yalçın da yaz sonunda Erzurum'dan Finike'ye geldiklerini, kış mevsiminde ise arıları Kumluca'ya taşıyarak portakal çiçeğinden bal üretimi yapmayı planladığını bildirdi.

Arıcı Arslan Ural da Kumluca'daki portakal çiçeği balının diğer bölgelerdeki çam, kekik ve diğer bal çeşitlerine alternatif olmasından dolayı tercih ettiklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:54 Kaynak: AA

Türkiye, Kumluca, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motorin Fiyatlarının Benzine Yaklaşmasıyla Dizel Araçların Devri Sona Eriyor Kurulan Yeni Şirket Sayısında Büyük Artış

Tekstilin İki Devi Anlaştı, Türkiye'yi Üs Yapacaklar Muhafız'ın Yıldızı Çağatay Ulusoy, Yeni İmajıyla Tepki Topladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:45:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arı Yetiştiricileri Portakal Çiçeği Balı İçin Kumluca'ya Geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]