Arı yetiştiricilerinde destekleme sevinci

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, destekleme ödemesinin arıcıların yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararının 24 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

Karara göre arı yetiştiricilerine kovan başına verilen destekleme ödemesinin artırıldığına işaret eden Çiftçi, "Buna göre arı yetiştiricilerine, arılı kovan başına 15 lira, Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı arıcılara sattıkları damızlık ana arı başına 80 lira destek sunulacak." dedi.

Çiftçi, özellikle kovan başına verilen destekleme miktarının uzun süre artırılması yönünde tüm arıcıların gayretleri olduğunu kaydederek, verilen mücadelenin sonucunda arıcıların istediğini aldığını dile getirdi.

Destekleme ödemesinin arıcılık sektörü açısından önemine vurgu yapan Çiftçi, "Bu destekleme adeta arıcılarımızın yüzünü güldürüyor. Destekleme ile üreticilerimiz arılarının bakımlarını yapıyor, ihtiyaçlarını gideriyor. Destekleme ödemesi piyasayı da hareketlendiriyor. Bu paradan sadece arıcılarımız değil, tüm esnafımız yararlanacak." diye konuştu.

Çiftçi, destekleme ödemelerinin ocak, şubat ayı gibi yapılmasının beklendiğini ifade ederek, destekleme ödemesinin artırılmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.