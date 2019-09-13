Son Dakika Haberleri: Arı yetiştiricilerine sonbahar bakımı önerisi
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Arı yetiştiricilerine sonbahar bakımı önerisi

9 dakika önce

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, arı yetiştiricilerine arı kovanlarında sonbahar bakımı yapmaları önerisinde bulundu.

Arı yetiştiricilerine sonbahar bakımı önerisi, System.String[]

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, arı yetiştiricilerine arı kovanlarında sonbahar bakımı yapmaları önerisinde bulundu.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arı yetiştiriciliğinde gelecek sezonun başarısının ve verimliliğinin önemli ölçüde sonbahar dönemi çalışmalarına bağlı olduğunu vurguladı.

Arılarda sonbahar bakımı ve kışlatmanın çok önemli olduğunu belirten Demir, "İlçemizin bulunduğu coğrafi konum nedeniyle özellikle geceleri havalar soğumaya başladı. Arı yetiştiricilerimizin bugünlerde kovanlarını kontrol etmesi ve bakımlarını yapması gerekir. Bakımı çok iyi yapılan arı kovanları kışı atlatarak gelecek sezona çıkabilir. Bu durum göz önünde bulundurularak koloniler tek tek kontrol edilmeli, öncelikle yıpranmış, yaşlı ve verimsiz analar genç ve vasıflı analarla değiştirilmelidir." dedi.

İkinci olarak koloni içindeki boş çerçevelerin alınması gerektiğini anlatan Demir, "Arı sıkıştırılmalı ve uçuş delikleri daraltılmalıdır. Kolonilerin genç popülasyon kazanması için koyu şurup ile sonbahar teşvik şuruplaması mutlaka yapılmalıdır. Arılar bu şurubun bir kısmını depolayarak kış ve ilkbahar için gerekli bal stokunu yapmış olurlar." diye konuştu.

Ladik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:24 Kaynak: AA
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